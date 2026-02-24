70歳・大友康平、7歳下妻とのなれ初めは「一目惚れ」 現在の仕事に共演者驚き「ええ〜！」
ロックバンド・HOUND DOGの大友康平が21日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58〜 ※関西ローカル）に出演。妻とのなれ初めを明かした。
【番組カット】メッセ黒田＆ノンスタ井上とクレープを楽しむ大友康平
古きよき町並みが今も残る下町風情あふれる大阪・寺田町で、お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有とゲストの大友、NON STYLEの井上裕介が街ブラ。「丸安洋傘株式会社」に立ち寄った後、ぶらぶらと街を歩く3人。そこで、大友の妻の話題に。
黒田から「奥様はおいくつくらいですか？」と聞かれた大友は「7つ下だから63（歳）」と回答。続けて「いまはお家におられて？」という質問に約20年前からアレンジ専門の生花店を経営していることを明かすと、黒田は「ええ〜！」と驚いていた。
一行が入った古本屋を改装した「酒処さかもと」では、大友が妻とのなれ初めに言及。ミュージックビデオを放送する深夜の音楽番組に出演していた大友。その際、出演する違うアーティストのネイリストをしていたのが妻だった。
大友は、そんな妻に一目惚れ、人づてに電話番号を聞いて猛アプローチ。交際後、漫画で見た「僕はあなたを幸せにする自信はありませんが、あなたが僕と結婚してくれたら、僕は幸せになる自信があります」という言葉でプロポーズをしたと言う。聞いていた井上は「素敵な言葉！」と感心するが、大友は妻から「なにそれ？」と返されたことを明かし、笑いを誘った。
なお、TVerで見逃し配信中。28日午後7時53分終了予定。
