愛犬を亡くしてからペットロスで元気がなくなってしまったお父さん。そんなお父さんのために、子供たちがサプライズで子犬をお迎えすることに！その様子がTikTokに投稿されると10万回再生され、「素敵なサプライズで感動しました」「父ちゃんの心境思うと泣けてきた」「涙が止まりません」などの声が寄せられました。

【動画：父が愛犬を亡くし、ペットロスに…子供たちが内緒で『子犬をお迎えした』結果→もらい泣きする光景】

愛犬が天国へ旅立ってしまい…

TikTokアカウント「怪獣らぽたん （@mm0829）」さまに投稿された、とあるお父さんの様子が話題になっています。

お父さんには「ポポ」ちゃんと「ラム」ちゃんという2匹のわんちゃんがいました。可愛らしい2匹を溺愛していたお父さんでしたが、残念ながら2匹はお年を召してしまい、天国へと旅立ってしまったのです。

そんな2匹がいなくなり、気丈に振る舞っていたお父さんでしたが、子供たちから見ると「やっぱりどこか元気がなかった」といいます。

自分はもう歳だから、と自分で飼う決意もつかなかったというお父さん。そんなお父さんに、子供たちがサプライズを用意することに！

内緒で子犬をお迎えすることに！

サプライズプレゼントをお父さんに渡すと……

なんと、箱の中には小さな子犬ちゃんが！真っ白いふわふわの子犬は、まるで先代犬のポポちゃんとラムちゃんを彷彿とさせる見た目です。

そんな可愛らしい子犬を見て、お父さんも嬉しそうに「どうしたの～！」と明るい声を上げながら、優しく子犬に触れていたといいます。

その後も笑顔と「かわいい～！」が止まらないお父さん！そんなお父さんへ「パパに元気が出るようにプレゼント」と伝える娘さんに、お父さんも満面の笑みを浮かべていたそうです。

幸せな日々を一緒に過ごすふたり

それから新しい子犬ちゃん「らぽ」ちゃんとお父さんの微笑ましい暮らしがスタート！今では可愛すぎるらぽちゃんの魅力に、お父さんだけでなく、子供たちまでメロメロになっているそうですよ！

お父さんとらぽちゃんの出会いの様子は、TikTokでも多くの人に感動を与え、記事執筆時点で10万回以上も再生されています。

コメント欄には「素敵なサプライズで感動しました」「父ちゃんの心境思うと泣けてきた」「涙が止まりません」といった声が寄せられ、多くの人の心をほっこり温めることに！

そんなお父さんやご家族、そしてらぽちゃんの暮らしぶりは、TikTokアカウント「怪獣らぽたん 」で見ることができます。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「怪獣らぽたん （@mm0829）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。