赤ちゃんが眠る部屋に設置された見守りカメラを覗いてみたら、忍び寄る影が写り込んでいて…。まるでホラー映画！？一瞬、ドキッとする光景が話題になっているのです。

実はたくさんの愛情が溢れたその光景は記事執筆時点で36万回を超えて表示されており、2.8万件のいいね、たくさんの反響が寄せられることとなりました。

【写真：夜、寝静まった赤ちゃんに『忍び寄る影』が…カメラに映し出された『まさかの正体』】

赤ちゃんの見守りカメラを覗いたら、忍び寄る影が…

Xアカウント『@moku_bichon』に投稿されたのは、見守りカメラが捉えたまさかの光景。

この日、赤ちゃんが眠っている見守りカメラを何気なく覗いた飼い主さん。そこには、一瞬ハッとさせられるまさかの光景が映し出されていたといいます。

まさかの『ホラー映画のような光景』に反響

暗いお部屋の中、ベビーベッドでスヤスヤと眠る赤ちゃん。そしてその枕元、ちょうどメッシュ生地でベッドの向こう側が透けて見えるその場所に光る2つの瞳が…。

真っ白でふわふわのフォルム、揺らめく鋭い（？）眼光…そう、そこには…。

ビションフリーゼ「もく」くんのお姿があったのだといいます。どうやら、兄として赤ちゃんのことを見守っていたお姿が激写されてしまった模様。

ただ安全を見守っていただけなのに…思いがけず、ホラー映画のようなワンシーンを生み出してしまったもくくんのお姿は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「わんこー！！」「遊びたいのかな」「可愛い」「笑った」などのコメントが寄せられています。

『兄業』に励むお姿に感動

2024年4月30日生まれのもくくんは、もうすぐ2歳になるお茶目な男の子。とっても甘えん坊で表情豊か、ラップの芯や赤ちゃんの靴下に『鼻』を収納してしまうのが特技なのだとか。

飼い主さんの前では、今でも赤ちゃんのように振る舞うことがあるものの、赤ちゃんが生まれてからは…兄として日々見守りに励まれているといいます。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすもくくんのお姿は日々多くのユーザーにビションフリーゼの魅力、赤ちゃんと愛犬の暮らしの素晴らしさを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@moku_bichon」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。