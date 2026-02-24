【くびれづくりのプロが伝授】「ぽっこりお腹」の人の特徴とは？ やってほしい1つの習慣

「キレイになって、人生を変えたい」

「いろいろ試したけれど、続かない。結果も出ない」

――変わりたいのに、変われない。

そんなモヤモヤを抱えている人は、決して少なくありません。

でも、春はもうすぐそこ。

立ち止まったままでいるのは、もったいない気がしませんか？

そこで注目したいのが、ヨガ×呼吸×トレーニングで“くびれ”をつくる人気メソッド「くびれヨガ」。

考案者でありヨガ講師のtsukiさんに、お腹やせのポイントを伺いました。

読めばきっと、「今日から何をすればいいのか」が、きっとクリアになるはずです。

※ワーク・画像は書籍『くびれヨガ』（ダイヤモンド社刊）より抜粋

構成：依田則子 写真：榊智朗

体の使い方、間違っていませんか？

――tsukiさんは、今の体型を手に入れるまでに、大きく見直したポイントがあったそうですね。

tsuki：ヨガ講師として活動をはじめたころ、人前に立つ仕事なのに、ずっと「ぽっこりお腹」に悩んでいました。

「お腹を引き締めたい」と思い、腹筋運動や筋トレもかなり頑張ったんです。

でも、どれだけ鍛えても、くびれはできない。

それどころか、お腹が硬く、四角くなっていく感覚がありました。

そこでレッスン動画や写真で自分の姿を見返して、初めて気づいたんです。

原因は、筋肉ではなく“姿勢”にあるということに。

結果が出にくかったのは、体の“土台”

――具体的には、どんな点を見直したのでしょうか。

tsuki：大きく見直したのは、次の2つです。

1 反り腰

2 肋骨が開いたままの姿勢

この状態だと、腹筋はうまく働きません。

いくら鍛えても、結果が出にくい土台だったんです。

なぜ反り腰が、ぽっこりお腹の原因に？

――まず「反り腰」が、ぽっこりお腹をつくりやすい理由について教えてください。

tsuki：反り腰は、骨盤が前に傾き、腰が反りすぎている状態。

この姿勢では、お腹が前に押し出され、下腹がぽっこり見えやすくなります。

さらに多いのが、「姿勢を良くしよう」と胸を張りすぎてしまうこと。これが肋骨の開きにつながり、ウエストラインを広げてしまいます。

肋骨が開いていると、くびれはできない？

――肋骨の開きも、くびれに影響するのですね。

tsuki：はい。肋骨が開いたままだと呼吸が浅くなり、お腹の筋肉がほとんど使われなくなります。

つまり、

「反り腰＋肋骨の開き」＝お腹が使えない姿勢。

私の場合、これが、ぽっこりお腹に戻ってしまう原因でした。

腹筋運動より、先にやってほしいこと

私がたどり着いた答えは、とてもシンプルでした。

鍛える前に、体を整えること。

腹筋を追い込むより先に、ヨガやストレッチ、筋膜リリースで体の緊張をゆるめる。

それだけで、反り腰の緊張が抜け、肋骨が自然に閉じ、呼吸が深く入る。

その状態が整うと、お腹は「意識して引き締めなくても」自然に働き出します。

そうやってお腹のラインは少しずつ変わりはじめました。

結果として、ウエストは約20センチ変化し、気づいたときには、くびれが育っていました。

反り腰と肋骨の開きを同時にリセット！ 「キャット＆カウ」のワーク

――反り腰や肋骨の開き改善に役立つワークを、新刊『くびれヨガ』の中からご紹介いただけますか？

tsuki：まずはヨガのポーズで代表的な「キャット＆カウ」をやってみてほしいです。

背骨を動かしながら呼吸を整えることで、反り腰と肋骨の開きを同時にリセットするのに役立ちます。

実践方法は、次の画像を見ながら試してみてください（※画像は『くびれヨガ』より）。

◎「キャット＆カウ」のワーク

【手順1】

◆四つんばいになる。手は肩の真下、ひざは腰幅

【手順2】

◆吐く息で、背中を大きく丸める

床をぐっと押しながら尾骨を内側にしまうようにおへそを引き込み、顔、骨盤をぐっと内側に丸める

【手順3】

◆吸う息で背中を反らす。胸と目線を斜め上へ。呼吸に合わせて5〜8回繰り返す

NG

・骨盤を左右に傾ける

・腰に体重をかけすぎる

新刊『くびれヨガ』では、動画付きでさらに詳しく解説。

・スキマ時間でできる「くびれる呼吸法」

・くびれと美姿勢を同時につくる20分ショートレッスン

・お腹やせ最短ルートのプランク など

体型の悩みを手放し、自分の体をデザインする習慣として、ぜひ取り入れてみてください。

tsuki（ツキ）

ヨガライフスタイリスト／パーソナルトレーナー

SNS総フォロワー65万人。Instagramフォロワー22万人。オンラインヨガコミュニティを主宰。「くびれる肋骨締め呼吸」の動画は一本で2500万回以上再生され、くびれ・姿勢改善メソッドの発信で注目を集める。「くびれヨガ」の再生数は累計1億回を超える。

10代でヨガに出合うも、当時はひどい猫背・くびれのない体形に悩み、自己流の運動やダイエットでも効果が出ない時期を経験。骨格診断では「くびれができにくい骨格」と言われ、理想の体形を諦めかけたことも。

そこから一念発起し、ニューヨークでヨガ国際資格を取得。さらに最新の運動生理学・解剖学を学び直し、実際に悩みを抱える女性たちと向き合うなかで、女性らしい体のラインを無理なくつくる独自の「肋骨締め呼吸」と姿勢改善メソッドを考案。自身も実践を重ね、くびれも姿勢も大きく改善。その経験から「体形は変えられる」と実感する。

現在は、サステナブルアクティブウェアブランド「iM」を立ち上げ、企業・学校・メディア出演・イベント出演など多方面で活躍中。大手フィットネスクラブでは年間700本以上のレッスンを行い、指導歴13年（2026年現在）の講師として活動中。「くびれができない」「姿勢が悪い」「呼吸が浅い」と悩む女性の共感を集め、多くの支持を得ている。RYT500 全米ヨガアライアンス、kids yoga (teens yoga) YogaEd.プロフェッショナルインスティテュート2、NESTA−PFT 全米エクササイズ&スポーツトレーナー協会認定パーソナルフィットネストレーナー、フィットネスニュートリションスペシャリストの資格を取得している。



