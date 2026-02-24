【ロンドン＝市川大輔】英国のピーター・カイル・ビジネス貿易相は２３日、トランプ米大統領が各国・地域に１５％の追加関税を課すことに関し、「企業のさらなる不確実性について懸念を表明し、既存の合意を尊重する必要性を米国に伝えた」とコメントした。

読売新聞の取材に対して明らかにした。英国は昨年５月、米国が貿易相手国と進めていた「相互関税」の交渉で初めて合意した。米国の対英貿易が黒字だったため、相互関税率は１０％で、その後に１５％で合意した日本や欧州連合（ＥＵ）より低かった。新たな一律１５％の追加関税下では相対的に打撃が大きくなる。

カイル氏は２２日と、先進７か国（Ｇ７）貿易相会合が開かれた２３日、米国のグリア通商代表部（ＵＳＴＲ）代表と議論したという。「国益のために全力を注いでおり、あらゆる選択肢を検討している」と述べた。

英国商工会議所の貿易政策責任者のウィリアム・ベイン氏は、追加関税率が１０％から１５％へ引き上げられることを受け、「米国に輸出する英国企業４万社は今回の事態に落胆するだろう」との声明を出した。関税コストは２０億〜３０億ポンド（約４１００億〜約６２００億円）増えるとし、「貿易に悪影響だ」と指摘した。