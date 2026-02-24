デビュー5周年イヤーに突入した7人組グループ・なにわ男子が、最新のオリコンランキングで自己最高の初週売上を記録。シングル1位の獲得は10作連続となりました。

なにわ男子の最新シングル『HARD WORK（ハードワーク）』が、2月24日発表の『オリコン週間シングルランキング』で1位に初登場。デビューシングル『初心LOVE（うぶらぶ）』から10作連続、通算10作目の1位を獲得しました。

本作は、今年11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子の、5周年イヤー最初のシングル。初週売上は、『初心LOVE』（2021/11/22付：70.6万枚）を上回る自己最高の71.9万枚。自身通算5作目の初週売上50万枚突破作品となったほか、デビューシングルからの連続初週売上30万枚超え作品数の記録を10作連続に更新しました。

2位には5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの『爆裂愛してる/好きすぎて滅！』が初週売上47.2万枚で、3位にはSMエンタテインメント所属・RIIZEの『All of You』が初週売上28.7万枚でランクインしています。

オリコン調べ（2026/3/2付）