驚愕の才。複雑すぎるなら、細かくして積み上げればいい…なんと、すでに紀元前に「極限の値」を見抜いた、天才数学者の正体

積分と聞くと、たくさんの公式、計算が大変、テストで苦い経験をした、など、よい印象を持たない方も少なくないでしょう。しかし、積分は、私たちの生活の至るところにひそんでいるといいます。

難しく感じるのは、まず微分を学んでから、その逆の操作として積分に入っていく、という高校数学での登場の仕方にある、と指摘するのは、東京大学大学院宇宙科学研究所（現・JAXA）から、オーケストラの指揮活動に従事した後、数学教育の道に携わるようになった、永野数学塾（大人の数学塾）の塾長永野裕之さん。

紙と鉛筆を用意する必要はありません、という、衝撃的にわかりやすい解説で、どっぷり積分の世界に浸れるはずです。

大好評の前作『読むだけでわかる「微分」』に続く、『読むだけでわかる「積分」』から、積分の興味深い話題をご紹介していきます。今回は、積分とはどういうものか、を知っていただくために、その考え方と歩みをご紹介します。

精緻なディテールを積み重ねて見えてくる「壮大な全体像」

突然ですが、同じ楽曲を安価なイヤフォンと高価なイヤフォンで聴き比べてみたことがあるでしょうか。メロディーやリズムといった大まかな輪郭はどちらでも感じ取れますが、その体験の“密度”には雲泥の差があります。

たいていの安価なイヤフォンは、音の解像度が低いため、さまざまな楽器の音が十分に分離されず、全体としてややぼんやりとした「音の塊」のように聞こえがちです。

一方、高価なイヤフォンは解像度が高いため、一つ一つの楽器や声の音（ディテール）が鮮明に聴き分けられます。そして、何より感動的なのは、それぞれの奏者の音が個別に聴き分けられるにもかかわらず、それが決してバラバラにはならず、むしろ渾然一体となり、一つの音楽として立ち上がってくる瞬間です。

一人ひとりの演奏が確かにそこに在りながら、全体としてより大きな意味と感動を形作っているからこそ、つまり、精緻なディテールの積み重ねが壮大な全体を生み出しているからこそ、高価なイヤフォンの虜になる人（俗に言う「沼にはまる」人）は跡を絶ちません。

実は、「積分」もまた、細かく分割した要素を丹念に積み重ねることによって、全体像を捉えようとする考え方に基づいています。

「細かい要素を積み重ねる」とは、どういうことか

たとえば、図「かまぼこを半分にしたような図形の面積を求める」から、左の図から考えてみましょう。

このような図形の面積を考えるのは困難ですが、いくつかの長方形に分けて、それらの面積の和で近似することはできそうです。

しかも、その誤差は、長方形の数を10→100→1000と増やせば増やすほど0に近づきます。

つまり、長方形を限りなく細長くしたときの、それらの面積の和の極限1が正確な面積です。

細かく分けたものを積み上げる「積分」の概念が有効なのは面積だけではありません。

たとえば、降水による災害予測モデルでは、降水強度を時間・地域ごとに細かく測定し、積分することで、累積降水量や地盤の緩み具合を予測し、災害警戒の判断材料とします。

医学で薬の効き方を調べる際にも、血中の薬物濃度が時間とともにどのように変化するかを測定し、その濃度を時間で積分した「AUC」という指標が使われます。これは薬の体内への吸収量を示す重要な数値です。

映画やゲームなどで目にする非常にリアルなCG画像を生成する技術（レンダリング）の根幹にも積分が使われています。物体表面の質感や、光の複雑な反射・屈折、間接光（ある物体に反射した光がさらに別の物体を照らす効果）などを正確にシミュレーションするためには、あらゆる方向から届く光の量を細かく足し合わせて積み上げる、積分計算が必要なのです。

面積を求めたい…素朴な欲求から始まった積分

積分の歴史は、「面積を求めたい」という素朴な欲求から始まりました。古代エジプトやバビロニアの時代、人々は農地の面積や穀物の量を測る必要があり、簡単な図形の面積を経験則で求めていました。

この「面積を測る」という課題に体系的な知を与えたのが、古代ギリシャの数学者たちです。特に、紀元前3世紀のアルキメデスは、円や放物線の面積を求めるために「取り尽くし法」と呼ばれる巧妙な手法を編み出しました。これは、複雑な図形をどんどん細かく分割して、既知の図形（たとえば三角形や長方形）の和に近づけていくという考え方です。

このアプローチは、積分の原型といえるものでした。

アルキメデスの「取り尽くし法」の雰囲気を紹介しましょう。

アルキメデスの「取り尽くし法」

アルキメデスは、図「アルキメデスの「取り尽くし法」とは」の左のような放物線と直線で囲まれた図形を、三角形でどんどん埋め尽くすことを考えました。

詳しい計算の方法は、割愛しますが、（1）+（2）+（3）+…… と放物線の中を三角形で埋め尽くしていくと、その和が

1+1/4+1/16+1/64+⋯

になることをつきとめて、その極限が「4/3」になることを、 正確に求めています。そして、これは図「アルキメデスの「取り尽くし法」とは」の放物線と直線で囲まれた図形の面積であると結論しました。

極限の概念が生まれる2000年近くも前に、こうした考えに至ったアルキメデスの天才には驚くばかりです。

しかしこの考え方が「微積分」として理論的に統一されたのは、17世紀になってからのことです。

＊

続いての後半で、17世紀後半、ほぼ同時期にアイザック・ニュートン（1642-1727）とドイツのゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ（1646-1716）が発見した定理から始まる、積分学の歴史的大転換と、その後の歩みについてご紹介しましょう。

