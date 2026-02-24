すこし、くやしい。コンビニでチョコ買ったら、定価だった…「うっかり高値づかみ」。じつは、金融市場で起こるのも、同じしくみだった

投資や資産運用のプロは「金融数学」という武器を持っています。彼らは決して相場観や経験則だけで仕事をしているわけではありません。むしろ優秀なプロであればあるほど「金融数学」の知識を知り尽くしています。

「判断に迷ったらなぜインデックス投資がおすすめなのか？」

実は、こんなことも金融数学によってしっかり証明されているのです。プロが当たり前のように使っている金融数学は、確率論、統計学、微積分学、数値解析など、一部高度な数学を駆使しますが、構造そのものは決して難しくありません。

株式・債券・デリバティブなどの金融商品の理論価格を推定するための「プライシング理論」、限られた資金をどの資産にどれだけ配分すべきかを判断するための「ポートフォリオ理論」、損益のブレを定量化してコントロールするための「リスク管理」、この3つが金融数学のキモの部分です。

そして、それらの理論は「無裁定条件」というたった一つの基本原理の上に立っています。

これらの構造をしっかり押さえれば、複雑な計算はわからなくても「投資や資産運用の基礎となる金融はこうやって成り立っているのか」という全体像がわかります。

高度な数学・物理学・プログラミングなどの知識を駆使して金融市場や商品を分析するスペシャリストをクオンツと呼びます。素粒子物理学の研究者から金融界へ転身した日本有数のクオンツである著者が、金融に使われる数学をわかりやすく紹介した『金融数学入門』（講談社・ブルーバックス）。興味深いトピックの数々をこのシリーズで紹介していきます。

今回は、金融の基本である、取引の場「証券取引所」、取引所に集まる情報が集約される「板（order book）」、取引が決まる瞬間「マッチング」と、その結果である「株価」について解説します。

「相場」の決まり方…なぜ値段が変わるのか

皆さんは、普段の生活で「うっかり高値づかみ」してしまった苦い経験はないでしょうか。コンビニで買った250円のチョコが、その後に立ち寄ったドラッグストアでは220円だったなど。こんな瞬間、誰しも少し悔しい気持ちになるものです。

じつはこのような経験は、金融市場でも起こり得ます。自由な市場では、売り手は価格を自由に設定できるし、買い手も、その値段で買うかどうかを自由に選べるからです。価格は常に、売り手と買い手のどちらが有利か、すなわち「需要と供給」のバランスによって揺れ動きます。

金融市場では、売っているものが同じであれば、誰から買ってもまったく同じものが手に入ります。トヨタ株は、誰から買おうともトヨタ株であり、品質や価値に差はありません。ですので、金融市場においては、同じ銘柄であれば、最低価格が買い手にとって常に最適です。

では、金融市場においては、買い手や売り手はどうやって取引相手やもっとも良い価格を見つけるのでしょうか？

じつは、その役割を果たしているのが取引所です。現代の金融市場では、「売り」や「買い」の注文と提示価格が取引所に集まり、コンピューターが自動的に売買を成立させる仕組みになっています。

自ずと競争原理が働く場「証券取引所」

金融商品の取引には、大きく分けて、「取引所取引」と「店頭取引（またの名をOTC取引）」の2種類があります。まずは基本である取引所取引から説明します。

取引所取引とは、売り注文と買い注文を証券取引所に集約して、そこで一斉に取引をする仕組みです。たとえば東京証券取引所（東証）では、世界中の投資家からくる日本株の売り注文や買い注文が集約され、そこで取引が行われます。

証券取引所は、株式や債券といった金融商品を売り買いするための「市場（しじょう）」です。市場というと、野菜や果物などを売っている市場を思い浮かべるかもしれませんが、証券取引所は物理的な商品ではなく、株式、債券、先物などの金融商品を売買する場所です。

マグロの競りをイメージするとよいでしょう。マグロを売りたい人と買いたい人が豊洲（とよす）に集まって、そこで一斉に取引を行います。金融商品も同じで、売り手と買い手が同じ場所に集まって取引したほうが効率が良いのです。ちなみに、かつては証券取引所に実際に人々が集まって取引を行っていましたが、現在は電子的に発注・約定するので、取引所に足を運ぶ必要はありません。

東京証券取引所（東証）やニューヨーク証券取引所（NYSE）がその例です。もし証券取引所がなければ、取引相手を世界中から探し出す必要がありますが、それでは極めて非効率です。取引所があることで、誰でも瞬時に取引相手を見つけることができます。

さらに言えば、今出ている注文の中で一番安い売り注文はどれか、一番高い買い注文はどれかということもすぐにわかります。つまり、自然と競争原理が働くのです。

買い手と売り手の希望が集約される「板」（order book）

より具体的に言うと、こうした注文情報は「板（orderbook）」と呼ばれるテーブルに集約され、取引したい人はそれを参照できるようになっています。

板には売り注文と買い注文が一覧で表示され、それがリアルタイムで更新されていくので、市場の状況を追っていくことができます。

スーパーで野菜を買うとき、トマトは200円、白菜は150円などと、決まった価格が値札に書いてありますね。しかし、証券取引所では固定された価格がなく、売り手と買い手が「○○円で××株」と希望価格・数量を出し合います。

買いたい人たちの注文を「買い注文（Bid・ビッド）」、売りたい人たちの注文を「売り注文（Ask・アスク）」といいます。たとえば、「1株1000円で300株買いたい」「1株1010円で200株売りたい」などです。

手のうちはナイショ…匿名性が守られる証券取引所

板には、こうした買い手と売り手の希望が集約されて表示されます。表「ある時点の板（order book）のイメージ」では、左側に売り注文（Ask）、右側に買い注文（Bid）が表示されています。注文は、価格ごとに集約されます。

たとえば、1006円に500株の買い注文が入っていますが、これは、もしかしたらA社が200株、B社が300株の注文を出しているのかもしれないし、またはC社が単独で500株を注文しているのかもしれません。いずれにせよ、市場全体で1006円の買い注文が合計500株分ある、ということがわかります。

ちなみに、板を見ても誰が発注したのかはわかりません。公平な競争のために、あえて匿名にしているからです。

金融市場は激しい競争の世界なので、多くの投資家は自分の手の内を知られることを嫌がります。

たとえば、誰がどの注文を出しているかがわかってしまうと、そのトレーダーの売買戦略（手の内）が特定される可能性がありますし、有名投資家や著名な企業の名前が見えると、市場が過剰反応を起こす可能性もあります。ですので、誰が発注したかがバレる仕組みだと、誰も取引所を利用しなくなるでしょう。

売り手と買い手のマッチングが決める「株価」

売り手と買い手の希望価格が一致すると、取引が成立します。これを「マッチング」と呼びます。

たとえば先ほどの板で、1016円での売り注文が250株ありますね。ということは、1016円で100株の買い注文を出せば、ただちに100株分の取引が1016円で成立します。板には未成立の注文のみが表示されるので、成立した取引は板から消えます。この場合、もとは1016円で250株の売り注文があったわけですが、そのうち100株分の取引が成立したので、板の表示は150株に変わります。

取引が成立すると、その価格が「取引価格」として記録され、これが株価として表示されます。株価はこのように、買い手と売り手が合意した価格で決まるのです。

もちろん、取引価格は時間とともに変わっていくので、取引所では、常に株価が変動しています。

後付け 今回の解説で登場した証券取引所は、世界にいくつもあります。そこで、取引される株価も一律ではありません。

そうした株価の違いを利用した取引「裁定取引」についての解説をお届けしましょう。じつは、これ、リスクなしで利益が得られてしまう「オイシイ取引」なのです。

