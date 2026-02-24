THE ANSWER新ライン登場 春夏の湿気悩みに応えるSSケア

花王のヘアケアブランドTHE ANSWERから、季節ごとの髪悩みに着目した新ラインが登場します。第一弾となる「THE ANSWER SEASONAL CARE SS」は、春夏特有の湿気によるうねりや広がりにアプローチするシリーズ。湿度環境の変化に合わせたケア設計で、まとまりのあるツヤ髪へ導いてくれます。季節に合ったヘアケアを取り入れたい方に注目の新提案です♪

春夏の湿度悩みに応える新設計



THE ANSWER SEASONAL CARE SSは、うねり・広がり・ベタつきなど湿度変化の影響を受けやすい髪のために開発された春夏向けシリーズです。

髪は約80～90％がタンパク質、約12～13％が水分、約1～8％が脂質で構成されており、特に春夏は高温多湿環境によって毛髪内部に水分が入り込みやすくなります。

そこで髪内部の水分子の動きに着目し、高湿度下でも水分バランスを整える設計を採用しました。

美髪5大必須成分*3（補修）に加え、マンニトール（補修）を配合することで、湿気の影響を受けにくいまとまりのある髪へ導きます。

COMPONIST新発想ヘアケア登場♡サラとろ髪叶える新シリーズ

技術と成分で叶える美髪ケア



シャンプーには花王独自のラメラプラットフォーム技術を採用し、シャンプー内に構築したラメラ層にケア成分を蓄えながら髪全体へ行き渡らせます。

美容液のようなテクスチャーを髪に直接なじませて洗う「塗り洗い」により、補修成分が均一に行き渡りやすいのが特徴です。

サルフェート・パラベン・合成着色料フリーのノンシリコーン処方で、凛としたジャスミン＆マンダリンオレンジの香りも楽しめます。

EXトリートメントにはセラミドα（ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン）、脂肪酸グリセリドα（オリーブ果実油）、リンゴ酸の補修成分を高濃度*4で配合し、糸を引くほど濃厚なテクスチャーで髪を包み込みながらうるおいとツヤを与えます。

商品ラインナップ



THE ANSWER SEASONAL CARE SSは、春夏の髪悩みに応えるシャンプーとトリートメントのシリーズです。

ジアンサー シーズナルケアSS スーパーラメラシャンプー&EXトリートメント ペアは400mlと220gのセットで展開され、店舗では主にこちらのペアセットが販売されます。

ジアンサー シーズナルケアSS スーパーラメラシャンプーは本体400mlとつめかえ320mlを用意し、ジアンサー シーズナルケアSS EXトリートメントは220gで展開されます。

2026年4月4日より全国発売され、2月26日から花王公式オンラインショップ（My Kao Mall）や花王ヘアケア公式オンラインショップ（楽天・Qoo10）で先行販売、3月1日から全国のロフトや@cosme SHOPPINGでも順次販売されます。

※一部店舗では取り扱いがない場合があります。

季節に寄り添うヘアケアという答え



湿度の高い季節でも扱いやすい髪を目指すなら、季節に合わせたケア選びが大切です。

THE ANSWER新ラインのシーズナルケアSSは、花王100年の研究から導き出された処方で春夏の髪悩みに寄り添うシリーズ。

ヘアケア迷子さんにとって新しい選択肢になりそうな注目アイテムです♡毎日のケアを見直して、なめらかでツヤのある美髪を目指してみてはいかがでしょうか。