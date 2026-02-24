一昨年12月に胃がんを宣告され、昨年8月に肝臓への転移が見つかり、がんが再発したことを明かしていた元お笑いコンビ「トラッシュスター」の伊藤政臣（35）が24日、自身のインスタグラムを更新。闘病を支えてくれている妻が福井県に残って生活している理由を明かした。

伊藤は「福井の僕の居場所を守ってくれる存在」と書き出して妻の後ろ姿のショットを複数枚投稿した。妻との出会いについては「愛知県」とし、2020年にコンビを解散し、福井県に移住したが「実は2人とも福井にはゆかりがなく、福井に救われた存在」だと明かした。

現在は伊藤が愛知県に治療のために戻り、妻は福井に残って生活している。その理由について「今回、病気のことで2人して愛知県に帰るという選択肢は大いにあったが、奥さんが復帰した時に僕に戻れる場所をとっておきたいという思いで今福井で1人で生活してくれている」と伝えた。

「付き合った記念日は確か、猫の日で2人ともうろ覚えで笑った笑」と振り返り「でも来月は確実に結婚記念がある。奥さんの誕生日も近い。しっかり感謝を伝えたい。日頃、一緒に闘ってくれてありがとうと」と、妻への感謝を直接伝えたい思いを書き記した。