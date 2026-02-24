ºî²È¡¦°¤ÅáÅÄ¹â¡¦90ºÐ¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÀÇ¶â¤È¼ýÆþ¡£ºÇ¶á¤Ï¼«Ãø¤¬Áý¤·ºþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡Ä
1·î¤Ë91ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ºî²È¤Î°¤ÅáÅÄ¹â¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¡¦·Ä»Ò¤µ¤ó¡Ê2025Ç¯5·îÀÂµî¡Ë¤¬²ð¸î»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤¿2023Ç¯¤«¤é°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß¤â¡Ö¡È¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡É¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë·Ú¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢°¤ÅáÅÄ¤µ¤ó¤Î2025Ç¯¤ÎÃø½ñ¡Ø90ºÐ¡¢ÃË¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡ÛÇ¾¤ÈÂÎ¤Î¿ê¤¨¤òÃÎ·Ã¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¡£Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤Î¡ÖÏ·Ç¯¤Î¥Ò¥ó¥È¡×¡£°¤ÅáÅÄ¹â¡Ø90ºÐ¡¢ÃË¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡Ù
* * * * * * *
ÀÇ¶â¤È¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¡¡¡½¡½¤ª¶â
ÀÇ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº¨¤ß¤â·ù°¤â¤Ê¤¤¡£¤¢¤¨¤Æ¸À¤¨¤Ð¾¯¤·¿Æ¤·¤à¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤È¸À¤¦¤Î¤Ïºî²È¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤¤¤ä¡¢Â¾¿ÍÍÍ¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¼ýÆþ¤Î100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬¸¶¹ÆÎÁ¡¢°õÀÇ¡¢¹Ö±éÎÁ¤Ê¤É¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È10¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡Ê°ìÅÙ¤Ë100Ëü±ß¤ò±Û¤¨¤ë¤È20¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡Ë¤¬¸»ÀôÀÇ¤È¤·¤Æ°ú¤«¤ì¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÂ¶âÄÌÄ¢¤Ë°õ»ú¤µ¤ì¤¿¿ô»ú¤¬¼«Ê¬¤Î²Ô¤®¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤È¤µ¤é¤ËÀÇ¶â¤òÇ¼Æþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Çö¤¤¡£»ä¤¯¤é¤¤¤Î²Ô¤®¤À¤È¡¢¤³¤Î¸»ÀôÀÇ¤Ç¤ª¤ª¤à¤Í¸ø¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏÏÅ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¼ýÆþ¤ËÇ¯¤´¤È¤Îº¹¤¬Âç¤¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó²Ô¤°Ç¯¤È¾¯¤Ê¤¤Ç¯¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó²Ô¤²¤Ð¤½¤ì¤À¤±ÀÇ¶â¤òÂ¿¤¯Ê§¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ÎµÕ¤À¡£¤«¤¯¤ÆÀÇ¶â¤òÂ¿¤¯Ê§¤¦Ç¯¤Ï¼ýÆþ¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£Ê§¤¦ÀÇ¶â¤¬¥¼¥í¤Ê¤é¼ýÆþ¤â¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡½¡½¤³¤ó¤Ê¤ËÀÇ¶â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½
¤È»×¤¦¤È¤¤Ï¡¢
¡½¡½º£Ç¯¤Ï°õÀÇ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¤¢¡½¡½
¤È´ò¤·¤¤¤È¤¤Ê¤Î¤À¡£
¤â¤È¤â¤ÈÀÇ¶â¤Ï¡È»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤Þ½Ò¤Ù¤¿»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤ÆÁþ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¼ã¤¤¤³¤íµßµÞ¼Ö¤ËÆ±¾è¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¡¢¤³¤ó¤ÊÆþÇ°¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÌµÎÁ¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½
ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¼Â´¶¤·¤Æ¡¢
¡½¡½¤³¤ì¤âÀÇ¶â¤Î¤ª¤«¤²¤À¡½¡½
Ã±½ã¤Ë¡¢¤¤¤ä¡¢¤¤¤äº¬ËÜÅª¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£¤ª¿Í¹¥¤·¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
ºòº£¤Ï·×»»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤
¾éÀå¤Ï¤µ¤ÆÃÖ¤¡¢¸Å¤¯¤«¤é¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤ÎÀÇÍý»Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Å¹þ¤Þ¤ì¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£»ä¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ýÆþ¤Ç¤âÀÇÌ³¤Ë¤ÏÌñ²ð¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ç¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Û¤É·ù¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¼ýÆþ¤â»Ù½Ð¤â¤â¤Ã¤Ñ¤é¶ä¹Ô¤ÎÄÌÄ¢¤À¡£½é¤á¤ÏÆü·×É½¤ÇËèÆü¶âÁ¬¤Î»ÏËö¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë·îËö¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£·î·×É½¤«¤Ê¡£·î¤´¤È¤ËÃãÉõÅû¤òºî¤ê¡¢¶ä¹Ô°Ê³°¤Î»Ù½Ð¡Ê¼ýÆþ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¤ò¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ½èÍý¤¹¤ë¤ï¤±¤À¡£¤³¤ì¤òÈ¾À¤µªÍ¾¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤ª¤ª¤à¤Í×ù¡Ê¤Ä¤Ä¤¬¡Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬ºòº£¤Ï·×»»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£1¤È7¤È¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¡£´ã¤¬°¤¯¤Ê¤ê8¤ò3¤À¤È»×¤¦¡£·×»»µ¡¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò°ì¤ÄÎÙ¤Ç²¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó´Ö°ã¤¦¤ÈÄ¾¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¼ýÆþ¤¬¤À¤ó¤À¤ó¸º¤Ã¤Æ¡Ê»Ù½Ð¤â¸º¤Ã¤Æ¡Ë³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍøÅÀ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¼ýÆþ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢
¡½¡½¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡½¡½
ÀÇÍý»Î¤ËÊ¹¤³¤¦¡¢Ëº¤ì¤º¤Ë¡Ä¡Ä¡£
»³¸ýÆ·¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»þÂå¤òÎ¥¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÀèÇÚ¤Î»³¸ýÆ·¤µ¤ó¡Ê1926¡Á95¡Ë¤ÈÁª¹Í²ñ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£»¨ÃÌ¤ÎÀÞ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¸¸ËËÜ¤Î¹â¤µ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤²£Éý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÏ·¸å¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤è¡×
¤ÈÂçÀèÇÚ¤Ï¾Ð¤¦¡£
¤ª¤ï¤«¤ê¤À¤í¤¦¤«¡£¼«ºî¤ÎÊ¸¸ËËÜ¤òÎ©¤Æ¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¤½¤Î²£Éý¤¬¹â¤µ¤¯¤é¤¤¡Ä¡Ä¤Ä¤Þ¤ê15¥»¥ó¥Á¤â¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î°õÀÇ¤Ç¡¢Ãøºî¸¢ÎÁ¤ÇÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ËÜ¤Î¸ü¤µ¤Ë¤â¤è¤ë¤¬10ºý¤¯¤é¤¤¤Ç15¥»¥ó¥Á¤À¤í¤¦¡£
¡½¡½¤½¤¦¤«¤Ê¡½¡½
¼ã¤¤»ä¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¥¸¥ç¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¤È¤»ä¤Ï¤¹¤Ç¤Ë10ºý¤¯¤é¤¤¼«ºî¤ÎÊ¸¸ËËÜ¤ò¾å°´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
»³¸ý¤µ¤ó¤Î»þÂå¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÄÌÍÑ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢
¡½¡½º£¤ÏÂÌÌÜ¡½¡½
´°Á´¤ËÂÌÌÜ¡£ÉÔ¾Ó»ä¤Ï¼«ºî¤ÎÊ¸¸ËËÜ¤òÊÂ¤Ù¤ì¤ÐÍ¥¤Ë1¥á¡¼¥È¥ë¤ò±Û¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£ºòº£¤ÏÁý¤·ºþ¤ê¤Ê¤ó¤ÆÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÊýÌÌ¤«¤é¤Î¼ýÆþ¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¡£
ºÇ¶á¼«Ãø¤ÎÁýºþ¤¬¤¢¤Ã¤¿
¤¢¡¢¤½¤¦¸À¤¨¤Ð»ä¤ÎÄÖ¤Ã¤¿Ê¸¸ËËÜ¤Ë¡Ø¸»»áÊª¸ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢£Î£È£Ë¤¬¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤ò¡Ä¡Ä»ç¼°Éô¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤òÀ½ºîÊü±Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡Ä¡ÄÂ¿Ê¬¤½¤Î¤»¤¤¤À¤í¤¦¡¢Áýºþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¬2024Ç¯¤Î´ò¤·¤¤¼ýÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¯¤·Á°¤Ë¤Ï¼«Ãø¡ØµìÌóÀ»½ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤¬Áý¤·ºþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½²¼¤ÎÃæÅì¾ðÀª¡¢¥æ¥À¥ä¶µ¤ò¿®Êô¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡¢¤¢¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÃÏ°è°ìÂÓ¤ò3ÀéÇ¯°Ê¾åÀÎ¤Ë¡È¿À¤«¤é»ò¤Ã¤¿¡É¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£·ÉéÊ¤Ê¤ë¶µ¤¨¤Ç¤¢¤ê¿®Ç°¤Ê¤Î¤À¡£µìÌóÀ»½ñ¤ËÌÃµ¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ê¤ó¤Æ¥È¥ó¥Ç¥â¥Ê¥¤¡£
¡½¡½»ä¤ÎËÜ¤¬Çä¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¡½¡½
Â¿Ê¬¤½¤¦¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÎò»ËÅª½¡¶µÅª»ö¾ð¤Ïµ¤·¤Æ¤¢¤ë¡£
´ò¤·¤¤¤±¤ÉÈá¤·¤¤¡£ÎÎÅÚÌäÂê¤Ë¡¢¹ñºÝÊ¶Áè¤Ë¿ÀÍÍ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡Ê¤±¤Ã¤·¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤¬¡Ë¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¬¥¶¤Î»´¾õ¤ò»×¤¦¤È¡¢
¡½¡½¤»¤á¤ÆËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡½¡½
¤È´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
µÁÉã¤Î»ê¸À
»ä¤ÏÁá¤¯¤ËÉã¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÊ¤Î¤è¤Éã¤È¤á¤°¤ê¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¥±¿¤À¤Ã¤¿¡£µÁÉã¤Ï¾å¾ì´ë¶È¤ÎÌò°÷¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÍÇ½¤Î»Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¢¤ë¤È¤Ãã¤ò¤¹¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ö¶âÍø¤ò2ÇÜ¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×
¤¿¤Þ¤¿¤Þ²È·×¤Î¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤Ê¤É¤ËÄ¹¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤é¡¢¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÃÎ·Ã¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¡¢
¡Ö¤Ï¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¼ª¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¸µ¶â¤ò2ÇÜ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¤Ê¡¼¤ó¤À¡¢¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤ÊýÊØ¤Ê¤Î¤À¡½¡½
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¤¬°ìÄê¤Î¶âÍø¤òÄê¤á¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬¤½¤ì¤ò´ðËÜ¤È¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÂç¤¤¯¾å¤Þ¤ï¤ë¤â¤Î¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¼Ê¬¤Ë´í¸±¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£À¤¾å¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¶âÍ»º¾µ½¤Ê¤É¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤Û¤¦¤Ë¤â¤·¤Ð¤·¤Ð´ª°ã¤¤¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÏµÁÉã¤Î¤³¤Î»ê¸À¤ò°ÊÍè¤º¤Ã¤È¿®¤¸¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¡£
µÁÉã¤«¤é¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¶µ¤¨¤é¤ì¤¿Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢
¡Ö²ÐºÒÊÝ¸±¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¤³¤ì¤âÃã°û¤ßÏÃ¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡©¡×
¡Ö¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤è¡×
ËèÇ¯¡¢²¿Ëü±ß¤«ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤ÎÍø±×¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤â¡¢
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡½¡½
²Ð»ö¤ËÁø¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤À¡£
¡½¡½¤³¤Î°ìÇ¯Ìµ»ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¡½¡½
¤½¤ì¤ò¤è¤·¤È¤·¤Æ´î¤Ù¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¡£
µÁÉã¤Ï¹çÍý¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿
·ëº§¤ò·è¤á¤ë¤È¤ºÊ¸õÊä¤¬¡ÖÉã¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¡×¤È¸À¤¦¡£Éã¤ÎÌÜÍø¤¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£ËÜ¿Í¤Î°Õ»Ö¤È¤Ï¤Ù¤Ä¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¿®Íê¤·¤ÆÍê¤ì¤ëÉã¤ò»ý¤ÄÌ¼¤ò»ä¤Ï¡¢
¡½¡½¹¬¤»¤À¤Ê¡½¡½
¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÉã¤Ë²ñ¤¦¤¿¤áË¬Ìä¤¹¤ë¤È¤¡¢¤´°§»¢¤Ë¤Ê¤Ë¤ò»ý»²¤·¤¿¤é¤è¤¤¤â¤Î¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¡£ºÇÃæ¡Ê¤â¤Ê¤«¡Ë¤ä¥¯¥Ã¥¡¼¤¬ÌòÎ©¤Ä¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¼«Ê¬¤¬¿ôÇ¯Á°¤Ë´µ¤Ã¤¿ÇÙ·ë³Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¢°Ò¤¢¤ë·ë³ËÍ½ËÉ²ñ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¼£Ìþ¾ÚÌÀ½ñ¤À¤Ã¤¿¡£µá¤á¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µÕ¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¼ê¤ß¤ä¤²¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¡£¸åÇ¯¤ÎµÁÉã¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¸åÇ¯¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤¬·ë²Ì¤È¤·¤ÆÌÜÍø¤¤Ë¡ÊÂ¿Ê¬¡Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ï°ìËç¤Î»æ¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
µÁÉã¤Ï¹çÍý¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¸³Ø¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤¬Ä¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¼õ¾Þºî¤Î°ì¤Ä¡Ö¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¶¸¡×¤À¤±¤Ï´ã¤òÄÌ¤·¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ÎËÁÆ¬¤Î¿ô¹Ô¡È¶¸µ¤¤ÈÀµ¾ï¤È¤Ï¡¢¤¢¤ëÌÀ³Î¤Ê°ìÀþ¤ò¶¤Ë¤·¤Æ¥¥Ã¥«¥ê¤Èº¸±¦¤Ë½ÔÊÌ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÂçÉôÊ¬¤Î¿Í´Ö¤Ï´°Á´¤ËÀµ¾ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤á¤Ç¶¸µ¤¤È¤ï¤«¤ë¿Í´Ö¤â¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¶³¦Àþ¤¢¤¿¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤âÅöÁ³Â¸ºß¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£Àµ¾ï¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¶¸µ¤¤Î·¹¸þ¤ò¿§Ç»¤¯ÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë´ñÂÖ¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤Î¼Â¤±¤Ã¤·¤ÆÉÂÅª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¿Í³Ê¤â»ä¤¿¤Á¤Î¼þÊÕ¤ËÀ¸¤¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö¤Þ¤È¤â¤Ë¸«¤¨¤Æ¤âÌ¯¤Ê¤Î¤¬¤¤¤ë¤«¤éº¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÒì¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£À¤´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡£ÀÇ¶â¤ÏÀµ¤·¤¯Ç¼¤á¤ë¤Î¤¬¹çÍý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¤«¤·¤Ê»È¤¤Êý¤Ê¤É¤É¤¦¤¾¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤ÈÏ·Ìì¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø90ºÐ¡¢ÃË¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£