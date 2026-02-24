◆米大リーグ オープン戦 ブルージェイズ３―４メッツ（２３日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）

ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表でブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２３日（日本時間２４日）、本拠でのメッツとのオープン戦に「６番・三塁」で先発出場。両軍無得点の２回１死一塁で迎えた第１打席に、ＷＢＣ米国代表で、昨年１２勝８敗の右腕ホームズから、”メジャー１号”となる先制２ランをバックスクリーンに叩き込んだ。５回の守備から交代し、２打数１安打２打点１三振。オープン戦打率は２割５分となった。

侍・岡本ＶＳ米国代表ホームズ。オープン戦２戦目で”ＷＢＣ前哨戦”が実現した。ボールカウント１−２で迎えた４球目。外角８２マイル（１３１キロ）のスイーパーを理想的な角度（２６度）で捉えた。飛距離１３１メートルの放物線がセンターバックスクリーンに伸び、中堅手は追うのを諦めた。豪快な先制２ラン。オープン３打席目の初安打が、”メジャー１号となった。出迎えたゲレロにヘルメットを叩かれ、ベンチでハイタッチの祝福を受けた岡本は「本当にもう…。（本塁打を）いっぱい打ちたいなと思いました」。チームメートの反応に胸を熱くした瞬間だ。

実績ある右腕からの一発にも、岡本は「そういうのは関係なく、ほとんどのピッチャーが初めてになると思うので、そういう中でも対応できるようなバッティングをしていけたらいい。ヒット、アウトに関係なく、いい当たりを増やしていけたら」と冷静だ。次回、ＷＢＣで”再戦”が実現するなら、決勝戦（３月１７日・マイアミ）となる。

２１日の初戦は２打席無安打。球の見え方について「悪くなかった」とした一方、球を捉えるという部分で「振って振って合わせていく」と語った。その言葉通り、前日は遠征メンバーから外れ、室内ゲージで早出、練習、居残りと３度に渡って打ち込んだ。気温１２度。風速１１メートルの強風で体感５度と冷え込んだ中、練習の成果を見事に体現してみせた。「宮崎ぐらい寒くて、今日はびっくりしました。暖かいのに慣れて、逆にこの寒さが…。風の冷たさが結構レベル違います。日差しは暖かいんですけど、結構マジで寒かった。試合の時に少し暖かくなったので、それはすごい良かった」

メッツは、フロリダ半島の東から前日のヤンキース戦から２泊３日の遠征中。レギュラー陣は通常、遠方遠征から外れるが、ホームズに加え、ニカラグア代表のビエントス、カナダ代表のヤングも３００キロ離れた敵地でスタメン入りして、華を添えた。球場内のショップは、岡本ジャージーが２日間で完売。追加発注する事態となった。名刺代わりのメジャー１号が飛び出し、期待のルーキーへの注目度は更に上昇しそうだ。

「自分がやりたい課題を持って、毎週毎試合やっていきたいと思います」次回は２５日（同２６日）、初の遠征となる敵地タイガース戦に出場の予定だ。