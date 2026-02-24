俳優の成田凌が、実は出演している大ヒット作について語った。

２２日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・後１０時）にゲスト出演。番組は、専属モデルを務めていた「メンズノンノ」の関係者に取材。成田の役者としてのターニングポイントとなった作品は何だったのかを聞いた。

司会の井桁弘恵は「２人とも同じ答えだったそうなんですか、何の作品だったと思いますか？」と成田にたずねた。これまでの主な出演作品をズラリと紹介。成田は「ターニングポイント？なんだろう…全部に愛情を持ってます」と懐かしむ。「なんだろう？『逃げるは恥だが役に立つ』なのかなぁ…？」と、２０１６年の大ヒットドラマ“逃げ恥”（ＴＢＳ系）だと予想した。

井桁が正解を発表。「お二人が選んだのは、『君の名は。』だそうで」。２０１６年に公開され、国内興行収入２５０億円突破の大ヒット・アニメ映画「君の名は。」だった。成田は「そうなんだ」と驚き、「テッシー！」と演じた役を思い出す。主人公の一人・三葉（みつは、声・上白石萌音）の同級生である勅使河原克彦（愛称テッシー）役で出演した。

当時２２歳。成田は「懐かしいですね。今だと絶対にできないなと思います。あの、なんとも言えない初々しさみたいな、青春感みたいな声質」と振り返った。「最近も、『君の名は。』の話にふわっとなった時に、『俺出てるよ』って言っても、出てることを知らないとかも結構いるから。『テッシー、俺だよ』『え！？』みたいな」と驚かれるという。

司会の山崎育三郎は「編集部のお二人、なんでこの作品だと思ったんでしょうか」とたずねると、成田は「めっちゃ人が入ったからなんじゃないですか？社会現象みたいなことになってましたけどね」と笑う。メンズノンノ編集部担当者の声を紹介し「それまでは、ベテラン俳優の中でチャレンジしているという目で見ていたが、『君の名は。』以降は成田くんの演技を見ているというよりは、作品を楽しめるようになりました」という理由だったそうだ。