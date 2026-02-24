米１０年債利回りは低下 トランプ関税への不透明感が再燃＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは低下 トランプ関税への不透明感が再燃＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間06:27）

米2年債 3.438（-0.040）

米10年債 4.031（-0.052）

米30年債 4.701（-0.022）

期待インフレ率 2.259（-0.035）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。トランプ関税への不透明感が再燃する中、米株式市場が大幅安となっており、利回りも低下した。先週金曜日に米最高裁がトランプ関税の差し止めの判断行ったが、トランプ大統領は金曜日に１０％の世界関税を発表。しかし、土曜日にさらに１５％へ引き上げると表明した。一連の動きを市場は嫌気している模様。



２－１０年債の利回り格差は+６０（前営業日：+６１）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

