◇卓球2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)

卓球のシンガポールスマッシュは23日、男子シングルスの1回戦が行われ、2回戦に進む選手がそろいました。

WTTの最上位となる格付けの「スマッシュ」。男女の世界ランク1位につける王楚欽選手や孫穎莎選手ら中国のトップ選手も多く出場します。

張本智和選手は中国の陳俊菘選手と激闘。フルゲームまでもつれますが、3-2(13-15、11-9、5-11、11-4、11-9)で中国期待の20歳を破りました。

この日は先日世界選手権団体戦の国内選考大会で優勝した宇田幸矢選手がフランスのポレ選手にフルゲームの激闘の末に2-3(11-7、7-11、9-11、11-6、10-12)で敗戦。田中佑汰選手はスペインのロブレス選手に1-3(3-11、11-7、11-13、10-12)で敗れ、2人が初戦敗退となりました。

また前日までに松島輝空選手、戸上隼輔選手が初戦を突破。篠塚大登選手は世界ランク3位中国の林詩棟選手に1-3で敗れ、初戦敗退となっています。

24日には戸上選手が世界ランク1位中国の王楚欽選手と2回戦で激突。国際大会過去6戦全敗の難敵に挑みます。

【男子シングルス1回戦結果】

▽22日

松島輝空 3-1 クエック(シンガポール)

戸上隼輔 3-1 チョ デソン(韓国)

篠塚大登 1-3 林詩棟(中国)

▽23日張本智和 3-2 陳俊菘(中国)田中佑汰 1-3 ロブレス(スペイン)宇田幸矢 2-3 ポレ(フランス)