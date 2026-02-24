きょうは、西から天気が下り坂となりそうです。日中の気温はきのうに比べると低くなりますが、それでもこの時季としては高い所が多いでしょう。ただ、日本海側を中心にきのうより大幅に低くなる所もありそうです。

西日本や東日本では、午前中は晴れ間の出る所が多いものの、九州は雲が広がりやすいでしょう。九州では昼ごろから雨が降り出し、夕方以降は四国や中国地方にも雨の範囲が広がりそうです。夜は近畿や北陸も雨となって、夜遅くなると、東海や関東でも雨の降り出す所があるでしょう。夜は西日本を中心に、本降りになる所もありそうです。東北でも雨や雪の降り出す所がある見込みです。

日中の気温は全国的にきのうより低くなりますが、それでもこの時季としては高めとなりそうです。関東から西は20℃前後で、4月並みの所が多いでしょう。日中に雨が降り出す福岡は13℃と、この時季らしい寒さになりそうです。札幌や青森は、きのうより大幅に低くなるでしょう。服装選びにお気をつけください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：2℃ 釧路：4℃

青森 ：5℃ 盛岡：10℃

仙台 ：12℃ 新潟：12℃

長野 ：13℃ 金沢：14℃

名古屋：20℃ 東京：19℃

大阪 ：20℃ 岡山：17℃

広島 ：16℃ 松江：13℃

高知 ：20℃ 福岡：13℃

鹿児島：22℃ 那覇：24℃

あすになると広い範囲で雨となり、西日本や東日本の太平洋側を中心に雨脚の強まる所もありそうです。雨の少ない状態が続いていた太平洋側も、久しぶりのまとまった雨となりますが、雨の降り方に注意してください。関東は朝からほとんど気温が上がらず、冷たい雨になるでしょう。気温の変化にも注意が必要です。金曜日は、西日本を中心に再び雨となる見込みです。関東は土曜日にかけてぐずついた天気となるでしょう。ただ、日曜日は広い範囲で晴れて、暖かくなりそうです。