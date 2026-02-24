元乃木坂46・堀未央奈が『東京P.D. 警視庁広報2係』にゲスト出演 匿名で内部告発をする東京都庁職員を演じる
福士蒼汰が主演を務めるドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系／毎週火曜21時）に、 元乃木坂46・堀未央奈のゲスト出演が決定した。匿名で内部告発をする東京都庁職員を演じる。
【写真】堀未央奈、黒髪→金髪に印象ガラリ！
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。
このたび、本作の第7話（3月10日放送）、第8話（3月17日放送）に、元乃木坂46の堀未央奈がゲスト出演することが決定した。
堀が演じるのは、東京都庁職員の木村香澄。「都庁では行政担当が建設会社と癒着し、談合が慢性的に行われている」という内容の内部告発を匿名で行った人物だ。この真相に迫るため、捜査二課の仙北谷開智（味方良介）は、今泉麟太郎（福士）にある協力を求める…。
堀は、2013年に乃木坂46のメンバーとして活動を開始し、以降グループでセンターを務めるなど中心メンバーとして活躍。乃木坂46卒業後は、俳優としてさまざまな作品に出演している。昨年は出演映画『遺書、公開。 』、『死に損なった男』が公開、FODドラマ『女優めし』では主演を務めた。
堀は「社会のさまざまな事件をテーマにしたスピード感あふれる素晴らしい作品に携わることができて、まずはうれしい気持ちでいっぱいでした。私が演じる木村香澄は正義感がありながらもさまざまな圧に押しつぶされそうになるので、演じながらもモヤモヤとした気持ちになりましたが、警察の皆さんの寄り添い方やかっこよさにとにかくしびれました。ぜひご覧ください」とコメントを寄せた。
ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』は、フジテレビ系にて毎週火曜21時放送。
