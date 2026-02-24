IMP.基俊介×佐々木美玲×落合モトキ 舞台『ぴーすおぶせーふ』キービジュアル公開＆チケット情報解禁
基俊介（IMP.）、佐々木美玲、落合モトキがトリプル主演し、6月に上演される『ぴーすおぶせーふ』舞台版より、キービジュアルが解禁された。チケットは3月11日正午よりローソンチケットで受付開始となる。
【写真】舞台『ぴーすおぶせーふ』のキャストソロショット
『ぴーすおぶせーふ』は、2022年にドラマ、2023年に舞台が上演され、大ヒットを記録した『ぴーすおぶけーき』のキャスト・スタッフが再集結した完全新作ドラマ＆舞台連動企画。ドラマ版は日本テレビ系にて3月10日より毎週火曜24時59分に放送される。
シリーズ第二弾となる本作では、謎の組織による国会占拠事件をきっかけに、タイプの異なる3人の“事なかれ主義者”が、逃げたいのに巻き込まれながらも、関わりたくないのに真相へと近づいていく姿を描きつつ、3人の会話劇で笑いを届ける。
ドラマ版では謎の組織「カイザー軍団」による国会占拠事件に巻き込まれた3人の“事なかれ主義者”たちの姿を描くが、舞台版ではその先の新たな展開を描く完全新作ストーリーを上演予定。
舞台キービジュアルは、ドラマ版で見せた緊張感あふれるたたずまいとは対称的なパーカー姿のリラックスした等身大のビジュアルとなっている。そこに躍る「逃げ場ゼロの最終決断！？」というコピーが、”事なかれ主義者”の彼らが劇場という密室で巻き起こす笑いとアドリブ展開をほうふつとさせる。
前作『ぴーすおぶけーき』の舞台版（2023年）は東京のみでの上演だったが、本作『ぴーすおぶせーふ』では大阪公演も決定。 東京・大阪の2都市で“事なかれ”な3人の会話劇を届ける。
舞台『ぴーすおぶせーふ』 は、東京・ヒューリックホール東京にて6月5〜21日、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて6月26〜28日上演。
