熱海富士、阿炎ら人気力士が『さんま御殿!!』に集結 飲み会キャンセル＆大卒急増など令和の角界事情に驚愕
今夜2月24日19時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は、横綱＆人気力士が集結し、飲み会キャンセルや大卒急増など令和の角界事情を明かす。一方、「実家がお店の有名人祭」では、実家の有名喫茶店で身につけた宮本亞門の“わがまま女優”対処法に明石家さんまは爆笑。
【写真】人気力士が集い壮観な『踊る！さんま御殿!!』場面写真
1組目は「人気力士のお悩み告白」と題し、土俵上の苦労から私生活の一面まで、多彩なエピソードが明かされる。宇良は「太りたくない。相撲のために無理して食べるのがつらい」と本音を吐露。一方、熱海富士は「特に何もしていないのに体重が増える」と悩みを打ち明け、200kg目前の数字に「怖い」「人間を辞めちゃうかもしれない」とビクビクする。
飲み会の話になると、酒が飲めない一山本にさんまが「昔は先輩に飲まされたやろ」と聞くと、「令和なので全部断ります」とキッパリ。また、上下関係の話では、大卒力士が増えた令和ならではの角界事情に、さんまも「そんな時代!?」と驚きを隠せない。
2組目は「実家がお店をやっている有名人」。実家が新橋演舞場の目の前の喫茶店だった宮本亞門は、出前を手伝う中で劇場へ出入りする機会が多く、それをきっかけに裏方の仕事へ興味を持ったという。また、店を訪れる多様な客層を見てきた経験が、人間関係が複雑な演出家として活かされているという話に、さんまが「わがまま女優さんとか？」と合いの手を入れると、宮本は「そう!!」と力強く立ち上がり、スタジオ中が爆笑。女性俳優たちとのトラブル談を熱く語る姿に、さんまも大いに共感する。さらに店には多くの芸能人が訪れており、昭和の国民的スターが宮本の母に人生相談をしていたという逸話には、出演者一同が驚きの声を上げる。
実家が花屋の勝地涼は、その花屋がドラマの撮影現場になった際にたまたま店にいた所をスカウトされ、芸能界入りしたと説明。「花屋じゃなかったらこの仕事をしていないので感謝しています」と語る。また、芸能界につながりの深い花屋の息子ということで、さまざまな有名人に顔を覚えてもらえたり、かわいがってもらえたというエピソードも。
城咲仁は実家が中華料理店だったことで「社会性が身についた」と回想。客への気配りでお小遣いをもらっていたことや、接客がホストの仕事に生きた経験などを語る。一方、本格的な調理器具を使うことが当たり前だったため、過去の彼女とは料理をめぐって毎回けんかになっていたという話も。そんな苦い過去を生かして、妻・加島ちかえの料理に対しては、あるクセがついたと明かす。
『踊る！さんま御殿!!』は、日本テレビ系にて2月24日19時放送。
