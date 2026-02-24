市原隼人、激シブバイクショットに反響「かっこいい」「隼人の刻印入り渋い」
俳優の市原隼人が22日にインスタグラムを更新。愛車のカワサキ・Z1との「あてのない旅」の様子を公開し、ファンから反響が寄せられた。
【写真】激シブ！ 自慢の愛車＆カッコいいセルフィーを公開
市原は投稿で「何も決めず…あてのない旅。そんな感じがいい」とコメント。写真には、道に佇む愛車のカワサキ・Z1や、「隼人」のサインが入ったボディ、遠くに浮かぶ富士山の風景、さらにヘルメットとサングラス姿の市原のセルフィーなどが収められている。
俳優としてのみならず、趣味のバイクや料理、写真、ストイックな筋トレ姿でも注目を集める市原。今回のこだわりが伝わる写真の数々にも、「かっこいい」「渋いの一言」「いつ見てもカッコ良すぎます」「隼人の刻印入り渋いです」「素敵すぎー」といったコメントが多数寄せられている。
■市原隼人（いちはら はやと）
1987年2月6日生まれ。神奈川県出身。2001年、主演映画『リリイ・シュシュのすべて』でデビューを果たす。以降、劇場版も製作されたドラマ『ROOKIES』（TBS系）、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（NHK総合）、『正直不動産』シリーズ（NHK総合）などの話題作に出演。2019年にスタートし、劇場版も製作されたドラマ『おいしい給食』シリーズ（テレビ神奈川）では主演を務め、2025年10月にはシリーズ最新作となる映画『おいしい給食 炎の修学旅行』が劇場公開された。プライベートでは、2014年にモデルの向山志穂と結婚している。
引用：「市原隼人」インスタグラム（@hayato_ichihara）
