ACEesÉâ½êÈôµ®¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤È¡È°ìÈÌ¿ÍÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¡É²¥ÎÅç¤ËÆÃÊÌ¾åÎ¦¡¡¶Ë´¨¤Î³¤¤Ç¤Îã´¤âÂÎ¸³¡Ö¤â¤¦°ìÀ¸Íè¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡×
¡¡ACEes¤ÎÉâ½êÈôµ®¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÆüËÜÃµµá¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡²ÐÍË¤ÎÎÉ½ã¹§ÂÀÏº¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢Éâ½ê¤Ï¡¢MC¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¿À½É¤ëÅç¡É¤È¤è¤Ð¤ì¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¿À¿¦°Ê³°¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ØÃÇ¤ÎÀ»ÃÏ¤ÇÀ¤³¦°ä»º¡¦²¥ÎÅç¤ËÆÃÊÌ¾åÎ¦¡£¸·¤·¤¤ÙÝ¤ÈÂç¼«Á³¤Î¶Ã°Û¡¢¤½¤·¤Æ1500Ç¯°Ê¾å¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤ë¿ÀÈë¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¡¢´ñÀ×¤Î2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û³¤¤Î¾å¤Ç¡Ä¥¥é¥¥é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÉâ½êÈôµ®
¡¡¿ÆÀÌ¥³¥ó¥Ó¤ÎÀÐ¸¶¤È¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢À¤³¦°ä»º¤äÈë¶¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾½ê¤òË¬¤Í¤Æ¤½¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òÃµµá¤·¤Æ³Ø¤ÖÆ±ÈÖÁÈ¡£ÈÖÁÈ¤¬5¥ö·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À²¥ÎÅç¤Ï¡¢Åç¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡È¤´¿ÀÂÎ¡É¤È¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤Ï¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ìÌÚ°ìÁð°ìÀÐ¤¿¤ê¤È¤â»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ý³°¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·³Ê¤ÊÙÝ¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢²¥ÎÅç¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÐ¸¶¤ÈÉâ½ê¤¬ºÇ½é¤ËË¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦½¡Áü»Ô¤Ë¤¢¤ë¡È½¡ÁüÂç¼ÒÊÕÄÅµÜ¡Ê¤Ø¤Ä¤°¤¦¡Ë¡É¡£½¡ÁüÂç¼Ò¤ÏËÜÅÚ¤Ë¤¢¤ëÊÕÄÅµÜ¤È¡¢11¥¥íÎ¥¤ì¤¿ÂçÅç¤Ë¤¢¤ë¡ÈÃæÄÅµÜ¡Ê¤Ê¤«¤Ä¤°¤¦¡Ë¡É¡¢¤½¤·¤Æ²¥ÎÅç¤Ë¤¢¤ë¡È²ÄÅµÜ¡Ê¤ª¤¤Ä¤°¤¦¡Ë¡É¤Î3¤Ä¤ÎµÜ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡È»°¼Ò°ìÂÎ¤Î¿À¼Ò¡É¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²¥ÎÅç¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤ÏÂ¾¤Î2µÜ¤Ë¤â¤ª»²¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÕÄÅµÜ¤Ç¤Ï¡¢¿À¤¬¹ßÎ×¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿ÀÀ»¤ÊÃÏ¡È¹âµÜº×¾ì¡Ê¤¿¤«¤ß¤ä¤µ¤¤¤¸¤ç¤¦¡Ë¡É¤Ø¡£¸ÅÂå¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Á³¿òÇÒ¤Î»Ñ¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢2¿Í¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²¥ÎÅç¤«¤éÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿8ËüÅÀ¤â¤Î¹ñÊõ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¿ÀÊõ´Û¡É¤â¸«³Ø¡£²¥ÎÅç¤Î¿®¶Ä¤Ïº£¤«¤é1500Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î»þÂå¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡¢Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤ò¼£¤á¤Æ¤¤¤¿ÂçÏÂÄ«Äî¤¬¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤ò´ê¤¦¤¿¤á¡¢³Æ¹ñ¤È¤Î¸ò°×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿°ìµéÉÊ¤ÎÊõÊª¤òÇ¼¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¸ÅÊ¯»þÂå¤Î½ã¶âÀ½¤Î»ØÎØ¤ò¸«¤¿Éâ½ê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ªºÙ¹©¤¬ºÙ¤«¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Ï³¤¾å¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÂçÅç¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÃæÄÅµÜ¤Ë¤â¤ª»²¤ê¤Ø¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅÂ¤Ë¸þ¤«¤¦³¬ÃÊ¤Î¾å¤«¤é»²Æ»±Û¤·¤Ë¹¤¬¤ë¸¼³¦Æç¤òÄ¯¤á¡¢¤½¤ÎÀä·Ê¤ËÂç´¶Æ°¡£ÃæÄÅµÜ¤Ç¤Ï¡¢¡È²ÄÅµÜÍÚÇÒ¡Ê¤è¤¦¤Ï¤¤¡Ë½ê¡É¤âË¬¤ì¤ë¡£ÍÚÇÒ½ê¤È¤Ï¡¢49¥¥íÀè¤ËÉâ¤«¤Ö¤´¿ÀÂÎ¡¢²¥ÎÅç¤òÄ¯¤á¤ÆÇÒ¤à¾ì½ê¡£²¥ÎÅç¤Ï°ìÈÌ¿ÍÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ï¸ÅÍè¡¢¤³¤³¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¤½¤Î»Ñ¤òÍÚÇÒ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤Î»ÜÀß¤ËÆÃÊÌ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿2¿Í¡£ÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¿À¡¹¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Í¡£ÀÎ¤Î¿Í¤¬¤¢¤½¤³¤Ë¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤â¤ï¤«¤ë¡Ä¡×¡¢Éâ½ê¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È´¶Æ°¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±ÇÁü¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤¿¾®Àô¤Ï¡¢ÍÄ¾¯»þÂå¡¢ÍÕ»³¤Î¸æÍÑÅ¡¤Ë¸þ¤«¤¦¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î¼ÖÎó¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ö»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë¿´¤ÎÃæ¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¡Ê´Ö¶á¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢±ó¤¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ§¤ê¤Î·Á¤Ï¡ËÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£2¿Í¤ÎÍÚÇÒ¤Î»Ñ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡¢2¿Í¤Ïº£²ó¤ÎÌÜÅªÃÏ¡¢¡È¿À½É¤ëÅç¡É²¥ÎÅç¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡£Åß¤Î¸¼³¦Æç¤ÏÇÈ¤¬¹â¤¯¡¢É÷¤¬¶¯¤¤¤È½Ð¹Ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²¥ÎÅç¤Ï¡È¿À¤Ë¤è¤Ð¤ì¤¿¼Ô¤·¤«¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤ÎËÌÉ÷¤¬°ìÅ¾¡¢Æî¤«¤é¤Î²º¤ä¤«¤Êµ¨ÀáÉ÷¤È¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤ÏÌµ»ö¡¢Á¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡½Ð¹Ò¤«¤é1»þ´Ö¶¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1000Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯Åç¤ÎÙÝ¡Èã´¡Ê¤ß¤½¤®¡Ë¡É¡£¿À°è¤Ç¤¢¤ëÅç¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º³¤¤ËÆþ¤ê¡¢¿È¤òÀ¶¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÀÐ¸¶¤ÈÉâ½ê¤Ï°Õ¤ò·è¤·¤Æ¿¿Åß¤Î³¤¤Ø¡£¡Ö´¨¤¤¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á´¿È¤ò³¤¿å¤Ë¿»¤·¤Æ¿À°è¤ËÆþ¤ëµö¤·¤òÀÁ¤¦2¿Í¤Î·é¤¤»Ñ¤Ë¡¢¾®Àô¤âÂ©¤ò¤Î¤à¡£
¡¡ã´¤ò¤¹¤Þ¤»¤¿2¿Í¤Ï¡¢¿¼¤¤¸¶À¸ÎÓ¤ÎÃæ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢²ÄÅµÜ¼ÒÅÂ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£400ÃÊ¶á¤¤µÞ¤Ê³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ê¤¤Ã¤¿Àè¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µð´ä¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ·ú¤Ä¼ÒÅÂ¡£10¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯¤¢¤ëµð´ä¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê»Ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÀä·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¿ÀÐ¸¶¤â¡ÖÂ¤¬Á°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤é10Ê¬´Ö¤âÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¡£Éâ½ê¤â¤Þ¤¿¡Ö¤³¤³¤À¤±¶õµ¤¤¬°ã¤¦¡£¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦°ìÀ¸Íè¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¿ÀÍÍ¤ÎÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¡×¤È´¶Æ°¤·¤¤ê¡£¸ÅÂå¤è¤ê¸·¤·¤¤ÙÝ¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿²¥ÎÅç¤ÎÁ´ËÆ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¡È¿À½É¤ëÅç¡É¤Ø¤ÎÎ¹¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ÀÐ¸¶¤ÈÉâ½ê¡£¿Æ»Ò¤Û¤ÉÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¸ß¤¤¤ËÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÌ¤Æ§¤ÎÃÏ¤ò¿Ê¤à»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¡£Å·¸õ¤ò²òÀâ¤¹¤ëÎÉ½ã¤ËÉâ½ê¤¬¡Ö¥Û¥ó¥È¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢ÎÉ½ã¤¬¡Ö¡È¤Ý¤¤¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ª¥ì¤Ï¥¤¥±¥á¥óµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¡È¤Ï¤·¤ê¡É¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤è¤¤±þ½·¤â·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³¤¾å¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç³¤¤òÅÏ¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¡¢Á¥Çõ°ìµéÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£Á¥¤Ç¿ì¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÂÎ´´¤Ç¥Ö¥ì¤º¤ËÎ©¤ÄÉâ½ê¤Ë¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤À¤Ã¤Æ¡ÊÁ¥Çõ°ìµéÌÈµö¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤¹¤â¤Î¤Î¡¢ÍÉ¤ì¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£²ù¤·¤Þ¤®¤ì¤ËÉâ½ê¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡ÖÂÎ´´¾¯Ç¯¡ª¡×¤È¤è¤Ö¾ìÌÌ¤â¡Ä¡£¤´¿ÀÂÎ¤È¤·¤Æ¿ò¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿²¥ÎÅç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÎÉ½ã¡ßÉâ½ê¤Î¡ÈÌ¾¡ÊÌÂ¡©¡Ë¥Ð¥Ç¥£¡É¤ÎÎ¹¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿ÆÀÌ¥³¥ó¥Ó¤ÎÀÐ¸¶¤È¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢À¤³¦°ä»º¤äÈë¶¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾½ê¤òË¬¤Í¤Æ¤½¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òÃµµá¤·¤Æ³Ø¤ÖÆ±ÈÖÁÈ¡£ÈÖÁÈ¤¬5¥ö·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À²¥ÎÅç¤Ï¡¢Åç¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡È¤´¿ÀÂÎ¡É¤È¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤Ï¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ìÌÚ°ìÁð°ìÀÐ¤¿¤ê¤È¤â»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ý³°¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·³Ê¤ÊÙÝ¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢²¥ÎÅç¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÐ¸¶¤ÈÉâ½ê¤¬ºÇ½é¤ËË¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦½¡Áü»Ô¤Ë¤¢¤ë¡È½¡ÁüÂç¼ÒÊÕÄÅµÜ¡Ê¤Ø¤Ä¤°¤¦¡Ë¡É¡£½¡ÁüÂç¼Ò¤ÏËÜÅÚ¤Ë¤¢¤ëÊÕÄÅµÜ¤È¡¢11¥¥íÎ¥¤ì¤¿ÂçÅç¤Ë¤¢¤ë¡ÈÃæÄÅµÜ¡Ê¤Ê¤«¤Ä¤°¤¦¡Ë¡É¡¢¤½¤·¤Æ²¥ÎÅç¤Ë¤¢¤ë¡È²ÄÅµÜ¡Ê¤ª¤¤Ä¤°¤¦¡Ë¡É¤Î3¤Ä¤ÎµÜ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡È»°¼Ò°ìÂÎ¤Î¿À¼Ò¡É¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²¥ÎÅç¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤ÏÂ¾¤Î2µÜ¤Ë¤â¤ª»²¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÕÄÅµÜ¤Ç¤Ï¡¢¿À¤¬¹ßÎ×¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿ÀÀ»¤ÊÃÏ¡È¹âµÜº×¾ì¡Ê¤¿¤«¤ß¤ä¤µ¤¤¤¸¤ç¤¦¡Ë¡É¤Ø¡£¸ÅÂå¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Á³¿òÇÒ¤Î»Ñ¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢2¿Í¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²¥ÎÅç¤«¤éÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿8ËüÅÀ¤â¤Î¹ñÊõ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¿ÀÊõ´Û¡É¤â¸«³Ø¡£²¥ÎÅç¤Î¿®¶Ä¤Ïº£¤«¤é1500Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î»þÂå¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡¢Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤ò¼£¤á¤Æ¤¤¤¿ÂçÏÂÄ«Äî¤¬¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤ò´ê¤¦¤¿¤á¡¢³Æ¹ñ¤È¤Î¸ò°×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿°ìµéÉÊ¤ÎÊõÊª¤òÇ¼¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¸ÅÊ¯»þÂå¤Î½ã¶âÀ½¤Î»ØÎØ¤ò¸«¤¿Éâ½ê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ªºÙ¹©¤¬ºÙ¤«¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Ï³¤¾å¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÂçÅç¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÃæÄÅµÜ¤Ë¤â¤ª»²¤ê¤Ø¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅÂ¤Ë¸þ¤«¤¦³¬ÃÊ¤Î¾å¤«¤é»²Æ»±Û¤·¤Ë¹¤¬¤ë¸¼³¦Æç¤òÄ¯¤á¡¢¤½¤ÎÀä·Ê¤ËÂç´¶Æ°¡£ÃæÄÅµÜ¤Ç¤Ï¡¢¡È²ÄÅµÜÍÚÇÒ¡Ê¤è¤¦¤Ï¤¤¡Ë½ê¡É¤âË¬¤ì¤ë¡£ÍÚÇÒ½ê¤È¤Ï¡¢49¥¥íÀè¤ËÉâ¤«¤Ö¤´¿ÀÂÎ¡¢²¥ÎÅç¤òÄ¯¤á¤ÆÇÒ¤à¾ì½ê¡£²¥ÎÅç¤Ï°ìÈÌ¿ÍÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ï¸ÅÍè¡¢¤³¤³¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¤½¤Î»Ñ¤òÍÚÇÒ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤Î»ÜÀß¤ËÆÃÊÌ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿2¿Í¡£ÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¿À¡¹¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Í¡£ÀÎ¤Î¿Í¤¬¤¢¤½¤³¤Ë¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤â¤ï¤«¤ë¡Ä¡×¡¢Éâ½ê¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È´¶Æ°¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±ÇÁü¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤¿¾®Àô¤Ï¡¢ÍÄ¾¯»þÂå¡¢ÍÕ»³¤Î¸æÍÑÅ¡¤Ë¸þ¤«¤¦¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î¼ÖÎó¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ö»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë¿´¤ÎÃæ¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¡Ê´Ö¶á¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢±ó¤¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ§¤ê¤Î·Á¤Ï¡ËÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£2¿Í¤ÎÍÚÇÒ¤Î»Ñ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡¢2¿Í¤Ïº£²ó¤ÎÌÜÅªÃÏ¡¢¡È¿À½É¤ëÅç¡É²¥ÎÅç¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡£Åß¤Î¸¼³¦Æç¤ÏÇÈ¤¬¹â¤¯¡¢É÷¤¬¶¯¤¤¤È½Ð¹Ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²¥ÎÅç¤Ï¡È¿À¤Ë¤è¤Ð¤ì¤¿¼Ô¤·¤«¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤ÎËÌÉ÷¤¬°ìÅ¾¡¢Æî¤«¤é¤Î²º¤ä¤«¤Êµ¨ÀáÉ÷¤È¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤ÏÌµ»ö¡¢Á¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡½Ð¹Ò¤«¤é1»þ´Ö¶¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1000Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯Åç¤ÎÙÝ¡Èã´¡Ê¤ß¤½¤®¡Ë¡É¡£¿À°è¤Ç¤¢¤ëÅç¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º³¤¤ËÆþ¤ê¡¢¿È¤òÀ¶¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÀÐ¸¶¤ÈÉâ½ê¤Ï°Õ¤ò·è¤·¤Æ¿¿Åß¤Î³¤¤Ø¡£¡Ö´¨¤¤¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á´¿È¤ò³¤¿å¤Ë¿»¤·¤Æ¿À°è¤ËÆþ¤ëµö¤·¤òÀÁ¤¦2¿Í¤Î·é¤¤»Ñ¤Ë¡¢¾®Àô¤âÂ©¤ò¤Î¤à¡£
¡¡ã´¤ò¤¹¤Þ¤»¤¿2¿Í¤Ï¡¢¿¼¤¤¸¶À¸ÎÓ¤ÎÃæ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢²ÄÅµÜ¼ÒÅÂ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£400ÃÊ¶á¤¤µÞ¤Ê³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ê¤¤Ã¤¿Àè¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µð´ä¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ·ú¤Ä¼ÒÅÂ¡£10¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯¤¢¤ëµð´ä¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê»Ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÀä·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¿ÀÐ¸¶¤â¡ÖÂ¤¬Á°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤é10Ê¬´Ö¤âÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¡£Éâ½ê¤â¤Þ¤¿¡Ö¤³¤³¤À¤±¶õµ¤¤¬°ã¤¦¡£¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦°ìÀ¸Íè¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¿ÀÍÍ¤ÎÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¡×¤È´¶Æ°¤·¤¤ê¡£¸ÅÂå¤è¤ê¸·¤·¤¤ÙÝ¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿²¥ÎÅç¤ÎÁ´ËÆ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¡È¿À½É¤ëÅç¡É¤Ø¤ÎÎ¹¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ÀÐ¸¶¤ÈÉâ½ê¡£¿Æ»Ò¤Û¤ÉÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¸ß¤¤¤ËÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÌ¤Æ§¤ÎÃÏ¤ò¿Ê¤à»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¡£Å·¸õ¤ò²òÀâ¤¹¤ëÎÉ½ã¤ËÉâ½ê¤¬¡Ö¥Û¥ó¥È¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢ÎÉ½ã¤¬¡Ö¡È¤Ý¤¤¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ª¥ì¤Ï¥¤¥±¥á¥óµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¡È¤Ï¤·¤ê¡É¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤è¤¤±þ½·¤â·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³¤¾å¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç³¤¤òÅÏ¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¡¢Á¥Çõ°ìµéÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£Á¥¤Ç¿ì¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÂÎ´´¤Ç¥Ö¥ì¤º¤ËÎ©¤ÄÉâ½ê¤Ë¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤À¤Ã¤Æ¡ÊÁ¥Çõ°ìµéÌÈµö¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤¹¤â¤Î¤Î¡¢ÍÉ¤ì¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£²ù¤·¤Þ¤®¤ì¤ËÉâ½ê¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡ÖÂÎ´´¾¯Ç¯¡ª¡×¤È¤è¤Ö¾ìÌÌ¤â¡Ä¡£¤´¿ÀÂÎ¤È¤·¤Æ¿ò¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿²¥ÎÅç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÎÉ½ã¡ßÉâ½ê¤Î¡ÈÌ¾¡ÊÌÂ¡©¡Ë¥Ð¥Ç¥£¡É¤ÎÎ¹¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£