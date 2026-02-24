ミラノ・コルティナオリンピックが日本時間23日に閉幕。今季引退を発表し、今大会を最後とするオリンピアンの姿がありました。

2025年に引退を表明し、今回のオリンピックが自身のフィギュアスケート人生の集大成となった坂本花織選手。団体では持ち前の明るさでチームに活気を与え続けた坂本選手。演技でもショートプログラム(SP)、フリースケーティング(FS)共にトップの演技で銀メダル獲得に貢献しました。

そして女子シングルではSP2位からFSでも得意なダブルアクセルで、高さ、幅ともに完璧な着氷を見せると、続く3回転フリップ、3回転＋2回転のコンビネーションジャンプも華麗に決め、高い出来栄え点を獲得。連続ジャンプでミスはありましたが、銀メダルに輝く圧巻の演技を披露しました。

坂本選手は「力が最後まで100％出し切れなかったのが悔しいんですけれど、これだけ悔しい思いをしても銀メダルをとれたのは今までの頑張りが実ったのかなと思います」とし、「やりがいしかなかったオリンピックだな」と語りました。

ソチ五輪、平昌五輪、北京五輪と3大会連続メダルを獲得していたノルディック複合の渡部暁斗選手も今季限りで現役引退を表明。個人団体と3種目に出場しましたがメダルに届きませんでした。「本当に苦しい4年間で、やる意味あったのかなと思うくらいの4年間。何もなくなるまで戦い続けること、自分自身で向き合い続けることができて、本当にいい五輪だった」と複雑な胸の内を明かしました。「季節外れの桜は咲かせることはできなかったんですけど、最後の花びら一枚散っていくところを皆さんに見ていただけた。道半ば散っていった桜がこの先を行く若い選手たちの道しるべになってくれれば本望」と未来のオリンピアンへ向け頑張って戦い抜いた背中を見せました。

そして、42歳のスノーボード 女子パラレル大回転に出場した竹内智香選手は、2002年のソルトレイク五輪から7大会連続のオリンピック出場。2014年のソチ大会銀メダルのレジェンドは、大会前に引退を表明し、最後のオリンピックとなりました。

予選は22位で決勝ラウンドに進めず。敗退が決まると海外選手からも次々とねぎらわれ涙。長い選手生活の中でいかにいろんな選手に影響を与えてきたかがうかがい知れました。

「引退は悲しいイメージをしていましたが、この日を迎えるのが楽しみで、今日がそれに適した日なんだな」と話します。「7大会続けたからこそ思うのは、メダル以上に人と出会えたこと、人に恵まれたからこそここまで続けられた。本当に感謝の思いでいっぱい」と涙ぐみ、「7大会目だからこその楽しみ方ができた。本当に“100点満点以上”だと思います」と笑顔になりました。