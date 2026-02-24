ミラノ・コルティナ冬季オリンピックでスノーボード・男子ビッグエア金メダルを獲得した木村葵来選手が“坊主頭”の裏側を明かしました。

木村選手はオリンピックのメダリストたちが出演した23日放送の日本テレビ『THE★レジェンド』に生出演。

スノーボード選手の中では珍しく、2025年12月に“丸刈り”にしたといいます。この髪型にした背景について「前々からお父さんにはかなり『短くしろ』『雑念を捨てろ』と言われていました」と説明。その坊主頭は、メジャーリーグのドジャースで大谷翔平選手らとチームメートのムーキー・ベッツ選手の影響とのこと。

「ニュースなどで大谷翔平さんなどが活躍しているのを見て、実際にどういう感じで活躍しているのか、ライブ中継で試合を見てみようと思った。そこからハマってドジャースが好きになって、チームの皆さんについて調べたときにムーキー・ベッツさんのSNSを見ました。そのときに“丸刈りカッコ良いかもな”と思って」と明かします。

また、「最初スキンヘッドにしようと思ったんですけど、友達に刈ってもらったんですけど、“最初にスキンヘッドにするのはやばくね”みたいな話になってこうなりました」とスタジオの笑いを誘いました。

一方、髪が長いと衝撃を和らげるのではと質問が飛びますが、「雑念がなければコケないだろう」と笑みを浮かべます。

これに対してパーマが特徴のスノーボード男子スロープスタイル銀メダルの長谷川帝勝選手が反応。「いや、本当失礼ですよね」とすかさずツッコミを入れ、スタジオは大きな笑いに包まれました。

