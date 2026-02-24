ÁêÂ³¤Ç¶ä¹Ô¸ýºÂ¤¬Åà·ë¡Ä¡Ö°ä¸À½ñ¤Ê¤·¡×¤Î¿¼¹ï¤ÊÍî¤È¤··ê
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¼êÂ³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢²áÎÁ¡Ê¹ÔÀ¯È³¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¡£ÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸½¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºÇ¿·¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ÎÅà·ë¤ò²ò½ü¤¹¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¡ª
¡¡ËÜÆü¤Ï¡ÖÁêÂ³¤È¶ä¹Ô¸ýºÂ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¶ä¹ÔÍÂ¶â¸ýºÂ¤ÎÅà·ë¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶ä¹Ô¤ÎÍÂ¶â¤òÃ¯¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤«¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ÚÌÀ¤È¤·¤Æ¡¢°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï°ä¸À½ñ¤ò¡¢¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤ò¡¢¶ä¹Ô¤ËÄó½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ä¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼êÂ³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÆü¤Ï»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¼êÂ³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë½ñÎà¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
¡ÁêÂ³ÆÏ¡Ê¶ä¹Ô¤Î½êÄêÍÑ»æ¡Ë¡ÄÁêÂ³¿Í¤Î½ðÌ¾¤È¼Â°õ¤Ë¤è¤ë²¡°õ¤¬É¬Í×
¢°ä¸À½ñ¡Ä¸¡Ç§¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸¡Ç§ºÑ¾ÚÌÀ½ñ¤âÉ¬Í×
£ÁêÂ³¿Í¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¸ÍÀÒÆ¥ËÜ
¤°ä¸À¤ÇÍÂ¶â¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¿Í¤Î°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¡ÊÈ¯¹ÔÆü¤è¤ê6¤«·î°ÊÆâ¡Ë
¥ÄÌÄ¢¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥ÉÅù¡ÊÊ¶¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÁë¸ý¤ÇÁêÃÌ¡Ë
¢¨°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÉ¬Í×½ñÎà¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤áÄ¾ÀÜ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ä¸À½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ä¹ÔÌ¾¾Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÁêÂ³»þÅÀ¤Î¸ýºÂ¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²òÌó¼êÂ³¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁêÂ³Áè¤¤¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤¹¤éÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÍÂ¶â¤òÁêÂ³¤¹¤ë¿Í¤Î¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤È°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤À¤±¤Ç¼êÂ³¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
¡ÁêÂ³ÆÏ¡Ê¶ä¹Ô¤Î½êÄêÍÑ»æ¡Ë¡ÄÁêÂ³¿Í¤Î½ðÌ¾¤È¼Â°õ¤Ë¤è¤ë²¡°õ¤¬É¬Í×
¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ
£ÁêÂ³¿Í¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¸ÍÀÒÆ¥ËÜ
¤Ë¡ÄêÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¡ÊÈ¯¹ÔÆü¤è¤ê6¤«·î°ÊÆâ¡Ë
¥ÄÌÄ¢¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥ÉÅù¡ÊÊ¶¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÁë¸ý¤ÇÁêÃÌ¡Ë
¡¡¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ä¸À½ñ¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
¡ÁêÂ³ÆÏ¡Ê¶ä¹Ô¤Î½êÄêÍÑ»æ¡Ë¡ÄË¡ÄêÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î½ðÌ¾¤È¼Â°õ¤Ë¤è¤ë²¡°õ¤¬É¬Í×
¢ÁêÂ³¿Í¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¸ÍÀÒÆ¥ËÜ
£Ë¡ÄêÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¡ÊÈ¯¹ÔÆü¤è¤ê6¤«·î°ÊÆâ¡Ë
¤ÄÌÄ¢¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥ÉÅù¡ÊÊ¶¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÁë¸ý¤ÇÁêÃÌ¡Ë
¡¡ÁêÂ³ÆÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î½ðÌ¾¤È¼Â°õ¤Ë¤è¤ë²¡°õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ä»ºÊ¬¤±¤¬Ä¹°ú¤¤½¤¦¤Ê¤é¡¢ÁêÂ³¿ÍÂåÉ½¸ýºÂ¤Ë²¾¤Î°Ü´É¤ò¤¹¤ë°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬Ä¹´ü²½¤·¤½¤¦¤Ê¾ì¹çÅù¤Ë¤Ï¡¢Åà·ë¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÁêÂ³¿ÍÂåÉ½¸ýºÂ¤ËÍÂ¶â¤ò°Ü¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸ýºÂ¤«¤é³ÆÁêÂ³¿Í¤Ë¿¶¹þ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤ÏÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±°Õ¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2019Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ä»ºÊ¬³äÁ°¤ÎÁêÂ³ÍÂ¶â¤ÎÊ§Ìá¤·À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅöÌÌ¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¶ä¹Ô¶¨²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ä¹â¾ÚÌÀ½ñ¡¦Æþ½Ð¶âÌÀºÙ¤Î¼èÆÀ
¡¡ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³È¯À¸Æü¤Ë¤ª¤±¤ëÍÂ¶â¤Î»Ä¹â¾ÚÌÀ½ñ¤ä¡¢²áµî¤Î¼è°úÍúÎò¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÆþ½Ð¶âÌÀºÙ¤Î¼èÆÀ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î½ñÎà¤ÏÁêÂ³¿Í¤Î1¿Í¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ÎÆ±°Õ¡Ê°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¡Ë¤Ê¤É¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Í×½ñÎà¤Ï¡¢¡¸Î¿Í¤Î¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¡¢¢ÀÁµá¼Ô¤Î¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¡Ê¾¶ËÜ¤Ç¤âOK¡Ë¡¢£ÀÁµá¼Ô¤Î°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ì¾µÁ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¸ýºÂ¤ÏÅà·ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë