瀬戸内美食旅2日目は、「アマン」グループ創設者の作った宿へ

前回から、少し趣向を変えて、文章を介して「ガストロノミーツーリズム」を体験していただこうと思います。行先は瀬戸内海で、期間は4日間。運転免許がない方や、お酒を飲みたい方でも楽しめるように、移動手段は公共交通機関だけです。前回は1日目の日程を紹介しました。今回は2日目です。

2日目は、岡山駅から広島県の瀬戸田港へ向かいます（電車やフェリーで約2時間。乗り継ぎ時間含まず）。そして、瀬戸田港から徒歩1〜2分の「Azumi Setoda（アズミ セトダ）」へチェックインします。

ここは実は、アマングループを立ち上げたエイドリアン・ゼッカ氏が、グループを離れた後、最初に作った宿泊施設です。箱根の旅館が好きだったゼッカ氏が、もとは築140年の豪商邸宅だったところを買い取り、2021年、高級旅館として再生させたのです。

2階建ての建物に、部屋のタイプは4種類。それぞれの部屋に檜風呂がついていますが、旅館の真向いにはモダンな銭湯があります。料理は、瀬戸内海の野菜とフレンチの技法を用いたもの。夕食に使う食材は、可能な限り半径50キロ圏内で調達しているそうです。

Azumi Setodaのある生口島（いくちじま）はしまなみ海道沿いにあり、「西の日光」とよばれる耕三寺が有名。アクティビティも豊富で、レモン収穫サイクリングツアーや、島々をめぐるヨットセーリング、無人島カヤックツアーなど、自然を存分に味わえるメニューがそろっています。

