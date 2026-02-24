オルカンに月3000円も「ほとんど引き出してしまった」36歳積立投資のリアル
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、夫（37歳）、息子（9歳、7歳）
▼金融資産
世帯年収：本人250万円、配偶者450万円
現預金：50万円、リスク資産：4万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：4万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2018年から
2018年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月3000円」。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本3万8000円→評価額4万円」で利益が出ていなくても必要なときに繰り返し出金してしまっているため、「元本がほとんどない」とのこと。
NISAで運用している資産は手軽に引き出せることもあり「簡単な積立貯金をしているという感覚で少額で運用している」とあります。
一方で、「株価が下がってマイナスになったときは、やめたほうがいいのか悩んでしまう」こともあると言います。
これから積立投資を始める人には、「基本的には、いくらになったのかを細かくチェックせずに積み立てていくのがおすすめ」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
36歳・年収250万円派遣・契約社員女性の思う積立投資のメリットは？積立投資を始めてよかった点として、「銀行に預けるよりも利子が多いこと」とコメント。
