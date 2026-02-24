◇プロ野球・巨人春季キャンプオープン戦 巨人3-0楽天（23日、沖縄・那覇）

この日、1イニングずつ登板した巨人の新外国人3投手。先発は身長2メートルを超えるウィットリー投手が務めました。

先頭の佐藤直樹選手をカットボールでショートゴロに打ちとると、続く中島大輔選手にはファウルで粘られるも、低め真ん中へのまっすぐで見逃し三振に。最後は浅村栄斗選手をセンターフライに仕留め、13球でマウンドをハワード投手に譲りました。

ハワード投手は古巣・楽天との対戦。フォアボールを出すも、その後きっちりダブルプレーに仕留めるなど、こちらも3人でイニングを終えました。マタ投手は2アウトから太田光選手をライトへのフライに打ちとりますが、丸佳浩選手が目測を誤ったのか、2塁打に。しかし、そこから崩れることなく、佐藤選手を空振り三振と、無失点で切り抜けています。

この3投手のできの良さに阿部慎之助監督は「非常にこちらが悩ましくなるんで、それはうれしいことです。最後の最後まで悩ませてほしいなと思っています」と語りました。この3投手に加え、ライデル・マルティネス投手、バルドナード投手、キャベッジ選手、ダルベック選手を抱える巨人。全員がはまれば、外国人選手の1軍登録は5人まで、ベンチ入りは4人と起用に悩みそうです。