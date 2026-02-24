野球日本代表・侍ジャパンの宮崎合宿にアドバイザーとして帯同するダルビッシュ有投手が23日、取材に応じました。

連覇を目指す3月のWBCへ向けてすでにチームは対外試合を実施。24日で宮崎での練習は終了となり、ダルビッシュ投手も一区切りとなります。

「自分ができることはしました」と話す右腕は、「これから名古屋、大阪、東京となりますけれど、ケガ泣くマイアミまで行って欲しい」と期待を込めました。

日米で活躍し前回大会は日の丸を背負った39歳は、右肘の手術からリハビリの影響で今シーズン全休が見込まれる中でチームに合流。

心がけたことは、「コーチでもないですし、選手でもない微妙な立場なので。ピッチングコーチの方が2人いますし、その中で選手が求めているところをちゃんと理解しながら、自分がラインを越えないところの範囲でできることを探しながらやってたっていう形です」と振り返りました。

この日は、36歳のベテラン菅野智之投手と長時間会話する様子もあり、「菊池雄星くんと2人で歳も上ですし、山本(由伸)くんとかいますけれども、しっかり投手陣をまとめてくれると思う」と言及。

また、「菅野くんとは個人的に今日ブルペン投げた後、1時間以上2人で話しましたけれど、そういう機会がなかったですけれど、すごいお互い腹割っていろんなこと話ができて、自分も菅野くんと話したかったですし、リスペクトしている投手なので、そういう時間があったってだけで、自分の中ではここに来てよかったなと思っています」と充実の日々を振り返りました。