Éé¤±¤¿¤é·ÝÇ½¿ÍÀ¸½ª¤ï¤ê¡ª¡©£Å£Â£é£Ä£Á£Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥°¥ë¡¼¥×³Àº¬±Û¤¨¤¿¥Ð¥È¥ë¡¡¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ö£Ä£Á£Î¡ª¡¡£Ä£Á£Î¡ª¡¡£Å£Â£é£Ä£Á£Î¡ª¡×¸ø³«¼ýÏ¿
¡¡Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥ê¥ç¥¦¥¬¡Ê£³£±¡Ë¡¢£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡ú£Ä£Ò£Á£Ç£Ï£Î¤Î¥¸¥ã¥ó³¤ÅÏ¡Ê£²£µ¡Ë¤é¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ìÅì·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö£Ä£Á£Î¡ª¡¡£Ä£Á£Î¡ª¡¡£Å£Â£é£Ä£Á£Î¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¡¢¿¼Ìë£±¡¦£°£°¡Ë¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£Å£Â£é£Ä£Á£Î¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç·ãÆÍ¡££Ó£á£ë£õ£ò£á£ó£è£é£í£å£ê£é¤ÎÅÄÃæ²í¸ù¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Éé¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¡¢¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ë¡Ö½Å¤Ã¡ª¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£Ê¸»ú¤Ë¤·¤¿¤éÍ¾·×½Å¤¤¤è¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤´ë²è¤òÊ¹¤«¤ì¤¿£Ï£Î£Å¡¡£Î¡Ç¡¡£Ï£Î£Ì£Ù¤Î£Ô£Å£Ô£Ô£Á¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤È¤«»öÌ³½ê¤Ëºî¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È´üÂÔ¡£¡ÖÄêÅÀ¥«¥á¥é¤È¤«ÃÖ¤¤¤Æ¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£