新しいNISA（少額投資非課税制度）が始まって2年が過ぎた。初年度の2024年、2年目の25年ともに株価が急落する局面はあったものの、相場は早期に立て直し、上昇に転じてきた。市場環境的には、非常に恵まれた2年間だったと言えるだろう。

ただ、3年目となる26年は少しばかり様相が異なる。米国株は不安定な状態が続き、日本株は好調を維持するものの、金利の上昇により安全資産が注目されている。長期運用とは言え、リスク管理の観点から現状維持でいいのか、見直すべきか、悩ましいところだ。NISA3年目の投資戦略を探った。

毎月20万円をNISAに“全力投入”のパワーカップルも

新NISAがスタートした2024年1月、米国のS&P500は4700ポイント、日経平均株価は4万円ほどだった。それが今や、前者は6900ポイント台、後者は5万6000円台で推移している（26年2月20日終値時点）。

良好な市場環境を背景に、新NISAを機に投資を始めて既にそれなりの含み益を得ている人は少なくない。

その一人であるIT企業に勤務する30代の女性は、「月によってアップダウンはあるけれど残高が増えていくのを見るのは楽しい。クレジットカードでの積み立て投資はポイ活にもなる。これまで給料やボーナスを低金利の銀行預金に入れっ放しだったのを後悔している」と話す。

30代のパワーカップルは、それぞれが毎月20万円をNISAに“全力投入”している。1人1800万円の非課税枠を早く使い切るためだ。昨年第一子が生まれたばかりで、27年1月スタート予定の「こどもNISA」にも注目する。教育資金作りというよりは、「家族単位でのNISAの非課税枠を増やすため」だという。

あるファイナンシャルプランナーは、「20〜30代の新NISA民は投資の勉強に積極的で、金融リテラシーを備えた人が多い。また、金融系インフルエンサーなどネット上の情報を重視し、金融機関の助言に頼らない傾向がある」と分析する。

つみたてNISAの利用者であれば、長期、分散、そして低コストでの積み立て投資の重要性を理解しており、それゆえ、「株式相場が急落した局面でも狼狽売りはほとんど出ていない」（口座開設数の多いネット証券関係者）という。

新NISAの累計買い付け額は政府目標を大きく上回るペース

日本人は堅実な国民性ゆえに銀行預金偏重で、欧米に比べて「貯蓄」から「投資」への転換がなかなか進まないと指摘されてきた。だが、ここ2年の投資行動の変化を見る限り、新NISAがそこに風穴を開けたと言ってもいいだろう。

新NISAは開始から1年で434万口座を増やしたが、2年目は267万口座増（速報値、以下も）と、口座数の伸びは鈍化傾向にある。しかし、買い付け額の累計は25年12月末で71兆円と政府目標（27年末までに56兆円）を大きく上回るペースで推移している。

2025年の新NISA利用枠での買い付け額は約18兆8000億円。内訳は成長投資枠が12兆5600億円、つみたて投資枠が6兆2400億円だった。金融商品別の買い付け額は、年央時点では投資信託が6割強、株式が3割強を占めていた。

新NISAブームで投信の年末純資産残高は24年、25年と続けて史上最高を更新した。牽引役を果たしたのが三菱UFJアセットマネジメント「eMAXIS（イーマクシス）」シリーズの「eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー、愛称オルカン）」と「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」の2本で、NISAを意識して手数料（信託報酬）を大きく抑えた戦略が奏功し、純資産残高はともに10兆円まで膨らんでいる。

一方で、2年の間に市場環境の変化も見られる。日本銀行の利上げで、デフレが続いた日本にも“金利のある世界”が訪れ、世界的な地政学リスクの高まりから貴金属市場が高騰している。

制度が始まった頃は“BUY AND HOLD”のほったらかし投資ブームを背景に「オルカン一択」「S&P一択」という新NISA民が多数見受けられたが、投資対象も変わってきているという。

12月には節税効果の高いiDeCoの制度変更

例年1月は新しい年の非課税枠が適用可能となることから、年初一括投資派の購入が集中したり、積み立て額を増額する人もいたりしてNISA関連の資金流入が多くなる傾向がある。

そこで26年1月の投信への資金流入を見ると、こちらも2兆7800億円と史上最高を記録した。うち、85％の2兆3500億円分が新NISA対象ファンドへの流入となっている。

前述したオルカンとS&P500のツートップは、それぞれ5890億円、2948億円の流入と根強い人気を見せつけた。しかし、S&P500はオルカンの半額程度にとどまった。25年1月の流入額は、逆にS&Pが4050億円とオルカンの3758億円を上回っていた。

ここから見て取れるのは、新NISAを対象とする投信全体でも、トランプ2.0による混乱を受けて米国株式から全世界株式へのシフトが進んだことだ。一方で、マーケットが好調な国内株式やゴールドの投信には前年同月比で5〜6倍の資金が流入していた。

一択から分散へ、あるいは、より好調な市場へ。新NISA民の旺盛な投資意欲がうかがえる。

3年目を迎えた26年。足下、米国ではテクノロジー関連株の売りの再燃で先行き不透明な状態が続いているが、高市ラリー第2弾の日本株市場は日経平均株価6万円を目指す勢いだ。

とはいえ、国内では金利の復活により預貯金や国債といった安全資産（元本割れのリスクが極めて低い資産）の魅力が相対的に増している。さらに、今年12月には節税効果の高いiDeCo（個人型確定拠出年金）の拠出上限や加入可能年齢の引き上げなどの大型改正が予定され、金融機関の中にはNISA改正時のようなブームを期待する声もある。

「若いうちにしかできないお金の使い方」も

新NISA民は、これらの投資先とNISAをどう組み合わせていくのか、将来を見据えて自身の“最適解”を模索する必要がある。

前述のファイナンシャルプランナーは次のように助言する。

「画一的な運用が新NISAの1つの大きな課題だった。選択肢が広がり多様化が進んできたのはいいことだ。一方で、若年層には給料だけでは足りず節約や副業で捻出した資金を毎月NISAに大量投入している人もいる。自分の必要資金と運用期間、期待利回りから逆算して本当にそれだけの資金を積み立てなければならないのか、考えてみてほしい。若いうちにしかできないお金の使い方があり、中高年になって貯め過ぎたと後悔しても遅い」

企業の中期経営計画なら総括年度に当たる3年目。NISAも、次のステップに向けた“振り返り”と“見直し”が求められている。

※実際の投資や売買に関しては、ご自身の判断と責任において行われますようお願い申し上げます。

