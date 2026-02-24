超特急らEBiDAN「ダンエビ」で今後やりたい企画は？後輩メンバーから驚きの提案も「先輩がキラキラしてらっしゃるから…」【DAN! DAN! EBiDAN! presents ダンエビ祭 〜新年会2026〜】
【モデルプレス＝2026/02/24】スターダストプロモーション所属の若手男性アーティスト集団EBiDANから、リョウガ（超特急）、ジャン海渡（SUPER★DRAGON）、田中雅功（Sakurashimeji）、TETTA（ONE N’ ONLY）、小泉光咲（原因は自分にある。）、FUMINORI（BUDDiiS）、阿久根温世（ICEx）、芳賀柊斗（Lienel）が1⽉27⽇、豊洲PITにて開催された「DAN! DAN! EBiDAN!」（テレ東ほか／毎週⽊曜深夜1時〜）番組初の公開収録イベント「DAN! DAN! EBiDAN! presents ダンエビ祭 〜新年会2026〜」の囲み取材に出席。今後、同番組でやりたい企画を語った。
【写真】EBiDAN、ホテルマン姿で集結
◆EBiDAN「ダンエビ」今後やりたい企画は？
イベント前の囲み取材にて、今年15周年となるEBiDANに対して「予算に関わらず今後番組でやってみたい企画は？」という質問が飛ぶと、⽥中が「…やっぱ⼤喜利⼤会とか」と提案。「いつでもできる（笑）」（TETTA）、「言い方あれだけど、もっと予算かかることしよう？」（リョウガ）などとツッコまれると、「おっきい会場借りて！」と補足し、周囲を笑わせた。
その後、リョウガが「後輩たちはあったりしないの？」と話を振ると、芳賀は「1⼈で番組やりたいです」と回答。先輩メンバーが驚く中、「⽬⽴ちたいんですよ！先輩がキラキラしてらっしゃるから、どうしても先輩に注⽬がいっちゃうじゃないですか！」と先輩を尊敬しているが故の不満をもらした。
記者から「もうちょっと景気のいいやつありますか（笑）？」と深堀りされると、阿久根が「僕はEBiDAN全員でバーベキューみたいな。⾊んなグループと交流もありそうだし、みんなと仲良くなりたいなと思ってます。ICExは僕も含め内気な⼦が多くて、なかなか先輩に絡んでいけないので、そういう機会があればもっと仲良くなれるんじゃないかなと！」と提案。田中が「たまにさ、先輩と後輩のデート企画やってるじゃん。ああいう企画増やしていきたい」と賛同すると、「デカいテーマパークとか貸し切って！」（リョウガ）、「花⽕上げちゃったりして」「クルーズ船貸し切りとか！」（⽥中）と景気の良い回答を絞り出し、笑いを誘った。
そんな中、TETTAは「何か作れないですかね？サウナ施設とかジムとかを『ダンエビ』として持っておいて、そこで定点カメラで回して⾃由に⾏き来させて、その先で⽣まれる交流を⾃然に流す！配信とかする！」とにっこり。ジャンから「TETTAが無料で使えるジムがほしいだけでしょ（笑）」とツッコまれる場面もあり、最後は田中が「みんなで旅⾏⾏くとかね！」とこの話題を締めくくった。（modelpress編集部）
◆「DAN! DAN! EBiDAN! presents ダンエビ祭 〜新年会2026〜」
同番組は、EBiDANメンバーの個性が光る企画を通じて、「メンバーがDAN！DAN！と成⻑、その魅⼒が DAN！DAN！世の中に広がっていく！」をコンセプトにしたガンガンチャレンジバラエティー。現在の放送では ICEx、Lienel がメインで出演中だが、本イベントには超特急をはじめとした先輩メンバーも登場。先輩チームvs後輩チームで、番組お馴染みの「DAN!DAN!プレッシャー」企画に挑戦し、⽩熱したバトルが繰り広げられました。イベントには約2000⼈のファンが駆けつけ、盛況のうちに幕を閉じた。
