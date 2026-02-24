アリサ・リュウとアイリーン・グーは「祖国を捨てた豚と裏切り者」なのか

アメリカ女子フィギュアスケートの歴史を塗り替えたアリサ・リュウと、中国代表のフリースタイルスキーのスター、アイリーン・グー（中国名：谷愛凌）が注目を集めている。

現地メディアは、米中の地政学的対立が投影された「予期せぬライバル」として両者を比較している。

【写真】水着姿でセクシーポーズのアイリーン・グー

リュウは2月19日（現地時間）、女子シングル・フリースケーティングで会心の演技を披露し、金メダルを獲得した。

米国女子フィギュアが24年ぶりに五輪の頂点に返り咲く瞬間であった。ショートプログラムで首位争いに食い込んだリュウは、フリースケーティングでトリプルアクセルを含む高難度ジャンプを完璧に成功させた。

(写真=アリサ・リュウInstagram)

リュウは米国オークランド生まれで、父親が中国人である。2022年北京大会後、燃え尽き症候群を理由に引退を宣言したが、約2年を経て復帰した。

「もう幸せではなかった」と語っていた選手が挫折を乗り越え復活したことについて、現地メディアは「自分を手放した後、むしろ最大の舞台で自由になった」と評価した。今回の金メダルが単なる優勝以上の意味を持つ所以だ。

米国では、リュウの父親が天安門事件後に中国を離れた反体制派である点にも関心が集まっている。過去のインタビューで父親は「娘が中国の情報機関の標的になったと感じたことがある」と明かしたこともある。米国内の一部保守層はこうした背景を強調し、リュウを「自由の象徴」のように消費している側面もある。

一方、アイリーン・グーは、4年前の北京五輪で提起された国籍選択への批判が、今回のミラノ五輪でも収まっていない。グーはサンフランシスコ出身で、母親が中国人だ。

グーは2月22日、フリースタイルスキー女子ハーフパイプ決勝で94.75点を記録し、金メダルを獲得した。2022年北京大会でビッグエアとハーフパイプの2冠を達成したグーは、今大会のハーフパイプ金メダルを加え、通算3個目の金メダルとなり、フリースタイルスキー男女を通じて最多金メダル記録を樹立した。前回大会までの成績を含めると金3、銀3で、フリースタイル史上最多の五輪メダリストとなる。

（写真＝SNS）アイリーン・グー

しかし米国の一部ファンからは、米国のシステムで育った選手が中国のために戦うことを「裏切り」だとする強い批判が向けられている。

テネシー州選出の共和党所属アンディ・オーグルズ下院議員は、グーの写真を投稿し「米国を裏切り、我々の敵を支持する者には必ず代償が伴う」と発言した。J・D・ヴァンス副大統領も最近のFOXニュースのインタビューで「自らを米国人だと規定する人々を応援する」と述べ、事実上グーを念頭に置いた発言を行った。

『ウォールストリート・ジャーナル』は最近の報道で、グーとフィギュアスケート選手ジュ・イー(朱易)が、中国代表として出場する見返りに過去3年間で1400万ドルを受け取ったと伝えた。これに対しグーは「米国政治の特定の層のサンドバッグになった気分だ」とし、「他国のために出場する選手は本当に多いのに、なぜ私だけが問題視されるのか」と反論した。

こうした雰囲気の中、SNSでは「アリサ・リュウのようになれ」というフレーズが流行のように広がっている。両選手の写真を並べたある投稿は、再生回数140万回を超えた。リュウを「忠誠の象徴」、グーを「裏切りの象徴」と対比する構図が形成されているのである。

一方、米国でグーが攻撃を受けているのと同様の構図で、リュウも中国の一部ネットユーザーの標的となっている。中国の一部オンラインコミュニティや微博（Weibo）では、リュウに対し「中国を捨てた選手」「父親の政治的選択を娘が利用している」といった非難のコメントが付けられたと報じられた。

中には、リュウの金メダルのニュースに対し「もともと中国系ではないか」と国籍問題を持ち出したり、体脂肪率が高い点を取り上げて「太った豚」といった露骨な中傷まで浴びせる声もあった。

現地メディアは「誰が“良いアジア人”で、誰が“悪いアジア人”なのかという問いが、国家選択に複合的な要因が作用した二人の選手に向けられている」と分析する。

個人のアイデンティティやキャリアの選択を、愛国か裏切りかという枠組みだけで裁くことの危険性が指摘されている。