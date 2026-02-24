「みんなが私を嫌っている」…疑心暗鬼にとらわれた中学生に国語教師が伝えた「とっておきの言葉」

2024年の1年間で発生した小中高生の自殺は529件、過去最悪の数字だという。日本の子どもは諸外国に比べて、自己肯定感が著しく低いとも言われている。今まさに「生きる力」を失いつつある子どもたちを、教師はどのようにすれば力づけることができるのか。現役教諭の長谷川氏は「授業」がカギになると述べる。

「今日の道徳、気持ちが楽になりました」

学級での子どもたちの変容、その鍵となるのは授業である。

授業で鍛える。授業でつなぐ。授業で支える。授業で引っ張り出す。

それが私の流儀である。

サトミ（仮名）という生徒の日記を私のコメントとともに引用する。

■今日の道徳、気持ちが楽になりました。私は最近、みんなが私のことを嫌っているような思い込みをしていました。だけど、自分に興味がない人がほとんどという話を聞いて、すごく納得しました。いつか、私が悪口を言われたとしても、私に興味をもってくれているんだと思えるような人になりたいです。

他にも先生は、十万回生まれ変わるという話をしてくれました。私は、何回生まれ変わっているのでしょうか。私が最後に生まれ変わるときには、人生を楽しんで生きられるようになっているでしょうか。そうなっていることを願います。（サトミさん）

□サトミさんに本気でメッセージを贈ります。

難しい内容かもしれませんが、何度か読み返し、私の真意を受け取ってほしいです。

1．あなたを嫌っている人は、万が一いたとしても、あなたが思う人数の数十分の一、数百分の一のはずです。私はあなたが大好きです。

2．AさんがBさんに悪口を言うとします。AさんはBさんのことが気になって仕方がないのです。Aさんは未熟ですから、悪口を言うという選択肢しかもっていません。

それで、悪口を言うわけです。興味関心がある証拠です。無関心より良いのです。

師匠が私に語った言葉

3．私はTOSSという、日本で最も大きな教員研究団体の副代表を務めています。二十年間活動を続けてきました。TOSSは教育を改革する集団です。教育界の旧弊（きゅうへい）や、子供のためにならない旧文化を打破します。相手が誰であれ、たとえば大学教授や文部科学省、教育委員会であっても、論争します。

4．改革とは、今までのやり方を否定する行為です。今までのやり方でやっている人たちは否定される側になります。だから、改革者を良く思わない人々も出てきます。いわゆる「アンチ」が生まれるのです。アンチはあることないことを言ったり、書き込んだりします。そのことに傷つく仲間もいます。

5．私はTOSSを創設した向山洋一という教師の直弟子です。今は代表を譲り、最高顧問として相談役のようなお仕事をしています。向山師匠に、私は尋ねました。「アンチの攻撃で苦しんでいる仲間たちがおり、私たちもサポートしているのですが、これからどのような方針で活動を進めればよいでしょうか」と。

6．師匠は言いました。「アンチも含めてのTOSSなんだよ。私たちの活動に興味があるから、駄目な部分や足りない部分を探して指摘してくれているんだよ。ありがたいよね。ただし、いわれなき誹謗中傷（ひぼうちゅうしょう）とは全力で戦うよ。それ以外の、正当な批判は、感謝して受け入れればいいんだよ。無関心な人達よりも、分かり合える可能性は高いのだからね」

7．私もそのスタンスで生きています。大切な人々に降りかかる火の粉は全力で払い除けますが、根拠のある批判には耳を傾けます。そして、正対して議論します。

8．人生は考え方次第です。もし自分の信じる道を歩んでいて、周りの8割が「お前が嫌いだ」と言うなら、それはこちらが間違っているのでしょうから、変えましょう。

そうでなければ、堂々と胸を張って生きて行けばいいのです。あなたを大切にしてくれる人を大切にして、楽しくいきていけばいいのです。

9．十万回生まれ変わるという話は、仏教の考え方ですね。私は特定の宗教を信じる者ではありませんが、人知を超えた存在を大切にして生きています。「おてんとさまは見ているよ」亡き祖母の口癖でした。そういう自然な感情を尊いと思う人間なのです。

10．なんにせよ、生き方をふりかえるのは良いことです。

この世は原因と結果でできています。

うまくいかないことが起きたら、その原因を冷静に見つめてみるのです。

そのうえでこう言いましょう。「私はどんなときでも明るく輝き、いろいろなものをあまねく照らす太陽なんだ。生まれてきてよかった、幸せだと言い続けよう」

人はそういう人にひかれて集まるし、天もまたそういう人に味方するのです。

「1人の例外もなく大切にする授業」

そのような授業を目指し実践を続けるからこそ、生徒は変容を遂げる。

