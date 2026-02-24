プロ野球・巨人の則本昂大投手が新天地で順調になじめているようです。

楽天時代は1年目の13年から先発ローテーションの一角を担い、リーグ優勝と日本一に貢献。14年から5年連続最多奪三振を記録し、8度の2桁勝利をマーク。直近2年はリリーフとして、24年には最多セーブを記録。FA(フリーエージェント)で入団した巨人では、先発として期待されています。

35歳で飛び込んだ新天地。移籍してきて間もない則本投手ですがすっかりチームに溶け込んでいるとのこと。

則本投手は、「若い子たちが声をかけてくれるので、すごく溶け込みやすかった」と話し、「大勢がよく声をかけてくれたり、(山粼)伊織とか。若い子たちが元気いいので、それに乗っかれて楽しくやれています」と2人の後輩の名前を挙げて笑顔をみせました。

則本投手は、22日のオープン戦の中日戦で移籍後初実戦登板。2回をパーフェクトに抑え、楽天時代の先輩、田中将大投手への継投をみせました。

「ジャイアンツのために一生懸命頑張ります。一生懸命投げるので、投げている姿を見ていただけたらうれしい。今年からよろしくお願いします！」

(2月23日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)