¡¡¡Ú¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥í´Ö¤ÇÍ£°ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ë·³½Ì¹ç°Õ¡¢¿·ÀïÎ¬Ê¼´ïºï¸º¾òÌó¡Ê¿·START¡Ë¤¬º£·î¼º¸ú¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤¬23Æü¡¢º£¸å¤Î³Ë·³½Ì¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò½ä¤ê¡¢¥í¥·¥¢ÂåÉ½ÃÄ¤È¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£24Æü¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤È¤â²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¡£ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¹â´±¤¬23ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¿·START¤ËÂå¤ï¤ëÂ¿¹ñ´Ö¤Î¿·¾òÌóºöÄê¤òÄó¾§¡£³ËÀïÎÏ¤òµÞÂ®¤ËÁý¶¯¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤â»²²Ã¤¹¤Ù¤¤À¤È¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢24Æü¤ÎÊÆÃæ¶¨µÄ¤Ç¼çÍ×¤ÊµÄÂê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¿·¾òÌó¤Ø¤Î»²²Ã¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£