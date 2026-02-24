£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£µ»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£¸£³£²¥É¥ë°Â¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï£µËü£¶£¸£±£µ±ß
NY³ô¼°23Æü¡ÊNY»þ´Ö15:14¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:14¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡48793.49¡Ê-832.48¡¡-1.68%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22590.27¡Ê-295.80¡¡-1.29%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡56815¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-25¡¡-0.04%¡Ë
²¤½£³ô¼°23Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 10684.74¡Ê-2.15¡¡-0.02%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24991.97¡Ê-268.72¡¡-1.06%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8497.17¡Ê-18.32¡¡-0.22%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.440¡Ê-0.038¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.029¡Ê-0.054¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.700¡Ê-0.023¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.266¡Ê-0.028¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.711¡Ê-0.026¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.314¡Ê-0.039¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.187¡Ê-0.030¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.719¡Ê-0.009¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.111¡Ê-0.029¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á66.40¡Ê-0.08¡¡-0.12%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á5247.40¡Ê+166.50¡¡+3.28%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
64237.12¡Ê-3345.29¡¡-4.95%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
0993Ëü6840±ß¡Ê-517483¡¡-4.95%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
