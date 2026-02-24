È¿Íî¡¢£³²óÌÜ¤Î¶¨µÄ¤Î¹µ¤¨¤Æ¿À·Ð¼Á¤ÊÅ¸³«¤Ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý³µ¶·
NY¸¶ÌýÀèÊª4·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á66.31¡Ê-0.17¡¡-0.26%¡Ë
¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î£²£°£²£¶Ç¯£´·î¸Â¤ÏÈ¿Íî¡£ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤Îº£Ç¯£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ë³Ë³«È¯¶¨µÄ¤ò£²£¶Æü¤Ë¹µ¤¨¤ÆÇä¤êÇã¤¤¤¬¸òºø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç°ú¤±¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¥¤¥é¥ó¤¬¥¦¥é¥óÇ»½Ì¤ò´°Á´¤ËÄä»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó¤ÏÇ»½Ì¥¦¥é¥ó¤Î°ÜÅ¾¤ä´õ¼á¤ÇÊÆ¹ñ¤Ë¾ùÊâ¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÐÊý¤¬ÂÅ·ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶¨µÄ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥é¥ó¤ÎÀ¯¸¢Å¾´¹¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÀ©¸Â¤Ê¤É¡¢³Ë³«È¯ÌäÂê°Ê³°¤Î¼çÄ¥¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¤Î¤«ÉÔÌÀ¡£
¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç£´·î¸Â¤Ï£¶£µ¡¥£³£¸¥É¥ë¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¸å¡¢ÄÌ¾ï¼è°ú³«»Ï¤ò¹µ¤¨¤Æ¥×¥é¥¹·÷¤ËÉâ¾å¡£ÄÌ¾ï¼è°ú½øÈ×¤Ë¤Ï£¶£·¡¥£²£¸¥É¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢Ãæ¿´¸Â·î¤È¤·¤ÆºòÇ¯£¸·î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾å¤²¤¬¼ºÂ®¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ë²¡¤·Ìá¤µ¤ì¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥Ð¥ì¥ë¡á66.31¡Ê-0.17¡¡-0.26%¡Ë
¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î£²£°£²£¶Ç¯£´·î¸Â¤ÏÈ¿Íî¡£ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤Îº£Ç¯£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ë³Ë³«È¯¶¨µÄ¤ò£²£¶Æü¤Ë¹µ¤¨¤ÆÇä¤êÇã¤¤¤¬¸òºø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç°ú¤±¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¥¤¥é¥ó¤¬¥¦¥é¥óÇ»½Ì¤ò´°Á´¤ËÄä»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó¤ÏÇ»½Ì¥¦¥é¥ó¤Î°ÜÅ¾¤ä´õ¼á¤ÇÊÆ¹ñ¤Ë¾ùÊâ¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÐÊý¤¬ÂÅ·ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶¨µÄ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥é¥ó¤ÎÀ¯¸¢Å¾´¹¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÀ©¸Â¤Ê¤É¡¢³Ë³«È¯ÌäÂê°Ê³°¤Î¼çÄ¥¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¤Î¤«ÉÔÌÀ¡£
¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç£´·î¸Â¤Ï£¶£µ¡¥£³£¸¥É¥ë¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¸å¡¢ÄÌ¾ï¼è°ú³«»Ï¤ò¹µ¤¨¤Æ¥×¥é¥¹·÷¤ËÉâ¾å¡£ÄÌ¾ï¼è°ú½øÈ×¤Ë¤Ï£¶£·¡¥£²£¸¥É¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢Ãæ¿´¸Â·î¤È¤·¤ÆºòÇ¯£¸·î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾å¤²¤¬¼ºÂ®¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ë²¡¤·Ìá¤µ¤ì¤¿¡£
MINKABU PRESS