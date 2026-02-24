£Î£Ù»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¡öÊÆÂÑµ×ºâ¼õÃí¡Ê12·î¡¦²þÄêÃÍ¡Ë 0:00
·ë²Ì¡¡-1.4¡ó
Í½ÁÛ¡¡-1.4¡ó¡¡Â®Êó¡¡-1.4¡ó¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
·ë²Ì¡¡1.0¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.9¡ó¡¡Â®Êó¡¡0.9¡ó¡Ê½üÍ¢Á÷¡¦Á°·îÈæ¡Ë
¡öÊÆÀ½Â¤¶È¼õÃí¡Ê12·î¡Ë
·ë²Ì¡¡-0.7¡ó
Í½ÁÛ¡¡-0.6¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.7¡ó¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
¡ÚÈ¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹¡Û
¡ö¥¦¥©ー¥éー£Æ£Ò£ÂÍý»ö
¡¦£²·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬·øÄ´¤Ê¤éÍø²¼¤²µÙ»ß¤Ë·¹¤¯²ÄÇ½À¡£
¡¦´ðÁÃÅª¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï£²¡óÌÜÉ¸¤ËÀÜ¶á¡£
¡¦£±·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï´¿·Þ¤¹¤Ù¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤¬¡¢Ã±·î¤Î¥Çー¥¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¡¦Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î¼å¤µ¤Ïº£¸å¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¦£³·î¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï£²·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¼¡Âè¡£
¡¦Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼å¤¯ÀÈ¼å¤È¤Î¸«²ò¤ò°Ý»ý¡£
¡¦ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬À¯ºö¶âÍø¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£
¡¦²á¾ê¸ÛÍÑ¸å¤Î´ë¶È¤Ë¤è¤ë¿Í°÷ºï¸º¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¦£Ã£Å£Ï¤é¤Ï£Á£É¤Ë¤è¤ëÂçÉý¤Ê¸ÛÍÑºï¸º¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£
¡ö¥é¥¬¥ë¥É£Å£Ã£ÂÁíºÛ
¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î£Á£É¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²¤½£¤Ï£Á£É¤Î²¸·Ã¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡££Å£Õ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ï£Á£É¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÆ¹ñ´ë¶È¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òµó¤²¤¿¡£
¡ö¥é¥¬¥ë¥É£Å£Ã£ÂÁíºÛ
¡¦Ãæ¶ä¤ÎÆÈÎ©À¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡£
¡¦¥¦¥©ー¥·¥å»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï£Æ£Ò£Â¤Î¿¦Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¦£Å£Ã£ÂÀ¯ºö¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¦£Å£Ã£Â¤Ï²ñ¹ç¤´¤È¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¦£Å£Ã£Â¤Ïµ¡ÉÒ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¦´ðËÜÊý¿Ë¤Ï£Å£Ã£Â¤Ç¤Î»ä¤Î»ÈÌ¿¤ò´°¿ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¡öÊÆÂÑµ×ºâ¼õÃí¡Ê12·î¡¦²þÄêÃÍ¡Ë 0:00
·ë²Ì¡¡-1.4¡ó
Í½ÁÛ¡¡-1.4¡ó¡¡Â®Êó¡¡-1.4¡ó¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
·ë²Ì¡¡1.0¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.9¡ó¡¡Â®Êó¡¡0.9¡ó¡Ê½üÍ¢Á÷¡¦Á°·îÈæ¡Ë
¡öÊÆÀ½Â¤¶È¼õÃí¡Ê12·î¡Ë
·ë²Ì¡¡-0.7¡ó
Í½ÁÛ¡¡-0.6¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.7¡ó¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
¡ÚÈ¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹¡Û
¡ö¥¦¥©ー¥éー£Æ£Ò£ÂÍý»ö
¡¦£²·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬·øÄ´¤Ê¤éÍø²¼¤²µÙ»ß¤Ë·¹¤¯²ÄÇ½À¡£
¡¦´ðÁÃÅª¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï£²¡óÌÜÉ¸¤ËÀÜ¶á¡£
¡¦£±·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï´¿·Þ¤¹¤Ù¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤¬¡¢Ã±·î¤Î¥Çー¥¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¡¦Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î¼å¤µ¤Ïº£¸å¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¦£³·î¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï£²·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¼¡Âè¡£
¡¦Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼å¤¯ÀÈ¼å¤È¤Î¸«²ò¤ò°Ý»ý¡£
¡¦ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬À¯ºö¶âÍø¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£
¡¦²á¾ê¸ÛÍÑ¸å¤Î´ë¶È¤Ë¤è¤ë¿Í°÷ºï¸º¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¦£Ã£Å£Ï¤é¤Ï£Á£É¤Ë¤è¤ëÂçÉý¤Ê¸ÛÍÑºï¸º¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£
¡ö¥é¥¬¥ë¥É£Å£Ã£ÂÁíºÛ
¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î£Á£É¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²¤½£¤Ï£Á£É¤Î²¸·Ã¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡££Å£Õ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ï£Á£É¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÆ¹ñ´ë¶È¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òµó¤²¤¿¡£
¡ö¥é¥¬¥ë¥É£Å£Ã£ÂÁíºÛ
¡¦Ãæ¶ä¤ÎÆÈÎ©À¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡£
¡¦¥¦¥©ー¥·¥å»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï£Æ£Ò£Â¤Î¿¦Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¦£Å£Ã£ÂÀ¯ºö¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¦£Å£Ã£Â¤Ï²ñ¹ç¤´¤È¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¦£Å£Ã£Â¤Ïµ¡ÉÒ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¦´ðËÜÊý¿Ë¤Ï£Å£Ã£Â¤Ç¤Î»ä¤Î»ÈÌ¿¤ò´°¿ë¤¹¤ë¤³¤È¡£