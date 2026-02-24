◆米大リーグ オープン戦 ブルージェイズ３―４メッツ（２３日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２３日（日本時間２４日）、本拠でのメッツとのオープン戦に「６番・三塁」で先発出場し、両軍無得点の２回１死一塁で迎えた第１打席に、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）米国代表で、昨年１２勝８敗の右腕ホームズから、”メジャー１号”となる先制２ランをバックスクリーンに叩き込んだ。５回の守備から交代し、この日の成績は２打数１安打２打点１三振。オープン戦打率は２割５分となった。

試合後の主な質疑応答は以下の通り。

―試合を振り返って

「徐々に、良くしていきたいなと思っている段階なので、またこれからも色々な投手と対戦していく中で、いろんなものを勉強していきたいと思います。シーズンにいい形で入っていけるようにしたいと思います」

―きょうは気温が下がった。

「宮崎ぐらい寒くて、今日は本当にちょっとびっくりしました。暖かいのに慣れて、逆にこの寒さが…。風の冷たさが結構レベル違います。日差しは暖かいんですけど、結構マジで寒かったです。朝とか。試合の時に少し暖かくなったので、それはすごい良かった」

―低めのスイーパーを仕留めた。

「打つ、打たない、ヒット、アウト関係なく、いい当たりを、どんどん試合を重ねるごとに増やしていけたらいいなと思っています。しっかりとタイミングを取るとか、自分の課題を形にできたんじゃないかと思います」

―ＷＢＣ米国代表・ホームズからの本塁打。

「それもそうですけど、そういうのは関係なく、本当にいろんなピッチャー、ほとんどのピッチャーが初めてになると思うので、そういう中でも対応できるようなバッティングをしていけたらいいなと思います。日々、勉強だと思って頑張りたいと思います」

―昨日の打ち込みが、試合で体現できた。

「なんともまだ今は言えないですけど、練習をして合わせていく期間だと思いますし、試合に関しても覚えることもありますし、まずは自分がやりたいことを課題を持って、毎週毎試合やっていきたいなと思っています」

―打撃コーチとは、どういう話をしているのか

「僕が気になる点だったり、見ていてどういうことが気になるのかっていう点だったり、意見（交換）をしながら、より良いものを見つけていく手助けをしてもらっています」

―チームメートのリアクションはどうでしたか？

「いやいや、本当にもう…。いっぱい（本塁打を）打ちたいなと思いました」

―本塁打のセレブレーションを考えているか。

「考えたことはないですね（笑い）」