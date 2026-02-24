「イカの好きな食べ方は？」＜回答数39,058票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第450回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
■今回の結果は？
今日の質問は「イカの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「イカの好きな食べ方は？」
■今日のおすすめレシピ
炊飯器任せ！味染み大根とイカの煮物 by 杉本 亜希子さん
【材料】（2人分）
大根 1/3本
イカ 1パイ
ショウガ(せん切り) 1片分
だし汁 300ml
酒 大さじ 1
みりん 大さじ 1.5
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1
小ネギ（細ネギ）(刻み) 適量
【下準備】
1、大根は皮をむき、幅1cmの半月切りにする。
2、イカは胴と足がくっついている所を指で引っ張ってはがし、足を持って胴から引き抜く。胴は水洗いして軟骨を抜き取り、幅1cmの輪切りにする。
3、足は目の際でワタを切り落としてくちばしを取り、足先を切り揃える。吸盤は包丁でこそげ落とし、2本ずつに切り分ける。熱湯にサッと通し、 ザルに上げて水気をきる。
【作り方】
1、炊飯器の内釜に刻み細ネギ以外の材料を入れ、ひと混ぜして蓋をし、スイッチを入れる。器に盛り、刻み細ネギを散らす。
【このレシピのポイント・コツ】
炊飯器の機種によってはできない場合もあります。加熱の仕組みはメーカーや機種によって違いがあるので、調理時間は調節して下さい。
(E・レシピ編集部)
・「イカの好きな食べ方は？」の結果は…
・1位 … イカ焼き 42%
・2位 フライ 35%
・3位 塩辛 12%
・4位 煮物 10%
※小数点以下四捨五入
39,058票
・2位 フライ 35%
・3位 塩辛 12%
・4位 煮物 10%
※小数点以下四捨五入
39,058票
