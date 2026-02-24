・「イカの好きな食べ方は？」の結果は…

・1位 … イカ焼き 42%

・2位 フライ 35%

・3位 塩辛 12%

・4位 煮物 10%



※小数点以下四捨五入



39,058票

