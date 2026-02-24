¹Ë¤È¤ê°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÅìÂç´Ø¡¡Ç®³¤¿·¾®·ë¡¢Æ£Î¿¤é¿·ÆþËë
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï24Æü¡¢ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê¡Ê3·î8Æü½éÆü¡¦¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤ÎÈÖÉÕ¤òÈ¯É½¤·¡¢¹Ë¤È¤ê¤È3¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤ËÄ©¤àÂç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÅìÀµ°Ì¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×16¾ì½ê¤Ç²£¹Ë¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤»¤Ð¡¢Ä«ÀÄÎ¶¤Î25¾ì½ê¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤·¡¢Ç¯6¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿1958Ç¯°Ê¹ß½éÅÚÉ¶¤ÎÎÏ»Î¤ÇºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¡¡23ºÐ¤ÎÇ®³¤ÉÙ»Î¤¬¿·¾®·ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤ÆÀ¾¤Ë½¢¤¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Ç¤Ï30Ç¯²Æ¾ì½ê¤ÎÅ·Îµ°ÊÍè¤Ç96Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·»°Ìò¡£°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ë¤¬ºòÇ¯6·î¤ËÉô²°¤ò·Ñ¾µ¸å¡¢½é¤Î»°Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·ÆþËë¤ÏÆ£ÅçÉô²°¤Î2¿Í¡£ÌÀÂç½Ð¿È¤Ç28ºÐ¤ÎÆ£ÀÄ±À¡¢ÂóÂç½Ð¿È¤Ç22ºÐ¤ÎÆ£Î¿²ï¤¬¾º¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¤ÏË¾ºÎ¶¤¬Åì¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬À¾¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç´Ø¤Ï¶×ºù¤¬À¾¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£´ØÏÆ¤Ï¤È¤â¤Ë2¾ì½êÏ¢Â³¤ÎÌ¸Åç¤¬Åì¡¢¹â°Â¤¬À¾¡£¾®·ë¤ÏÅì¤Ë2¾ì½êÏ¢Â³¤Î¼ã¸µ½Õ¤¬ºÂ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÆÆþËë¤Ï4¾ì½ê¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤Î¶×±ÉÊö1¿Í¡£¿·½½Î¾¤Ï¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Ç25ºÐ¤Î¼÷Ç·ÉÙ»Î¤È¡¢19ºÐ¤ÎÊ¡ºê²þ¤áÆ£Å·À²¡£ÆÊÂç³¤¤ÎËë²¼Å¾Íî¤Ë¤è¤ê¡¢½ÕÆüÌîÉô²°¤Ï35Ç¯²Æ¾ì½ê¤«¤éÂ³¤¤¤¿´Ø¼è¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¡£