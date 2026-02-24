令和ロマンくるま、MEGUMIとの交際報道に言及「本当にアンスクリプテッドです」
お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）が、22日配信の『令和ロマンのご様子』に出演。『週刊文春』で、タレント・俳優のMEGUMIとの交際が伝えられたことについて言及した。
【動画】冠番組で…令和ロマンくるま、MEGUMIとの交際報道に言及
この日のタイトルは「ご騒がせ」。オープニングトークの中で、くるまは「まぁー今週、いろいろありまして。ちょっとこれだけは言っておかないといけない」と意味ありげに切り出すと「CIAOちゅ〜るpresents オールねこ感謝祭！！ニャン♪にゃん♪オフ会2026」と、相方・松井ケムリが出演した番組名をあげるボケ。ケムリからすかさず「そんなわけねぇ〜だろ！出たけど、オレは出られてうれしかったけど！」とツッコミを受けた。
ケムリから「あなたの恋愛（笑）！」と向けられたくるまは「この1週間、ひと通り、いろんな人にイジられてきましたけど『あなたの恋愛』（笑）？初めて」とコメント。ケムリから「恋愛が取り沙汰されていましたよ。世の中お騒がせでしょう。この間、伊集院光さんにお会いした時に『あれだね、君の相方は話題に事欠かないね』って言われました」と続けられると、くるまは「本当にアンスクリプテッドですという感じ」と、MEGUMIが手がけた、Netflix『ラヴ上等』がアンスクリプテッド（“筋書きのない物語”）であることを踏まえたコメントで笑わせた。
ケムリが「お前のじゃないじゃん（笑）！それは相手方のギャグじゃん」とツッコミを入れると、くるまは「本当にありがとうございます。みんな言ってくれているみたいです。みんなの楽しい一助になれば」と呼びかけた。くるまは「ZAZYさんから『今度、みんなで飯に行こう』って言われて…」と反響についても話していた。
