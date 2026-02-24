¡Ö¿¿¤Î°¦¹ñ¼Ô¤À¡×¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶»²²Ã¤Î·³»Ø´ø´±¤é¤Ë¡È¥í¥·¥¢¤Î±ÑÍº¡É¤Î¾Î¹æ
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥í¥·¥¢¤Î½ËÆü¡ÖÁÄ¹ñËÉ±Ò¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë23Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë»²²Ã¤·¤¿·³¤Î»Ø´ø´±¤é¤Ë¡Ö¥í¥·¥¢¤Î±ÑÍº¡×¤Î¾Î¹æ¤òÍ¿¤¨¤ë¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ
¡Ö¥í¥·¥¢¤ÏÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¡¢ÆÈÎ©¤Î¤¿¤á¡¢¿¿¼Â¤ÈÀµµÁ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢»Ø´ø´±¤é¤ò¡Ö¿¿¤Î°¦¹ñ¼Ô¤À¡×¤È¾Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÈ¯É½¡£¿¯¹¶¤ÇÆÀ¤¿ÀïÆ®·Ð¸³¤ò³èÍÑ¤·¤Æ·³»öÎÏ¤Î¶¯²½¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¡¢ÆÃ¤Ë³ËÀïÎÏ¤ÎÈ¯Å¸¤¬¡ÖºÇÍ¥Àè»ö¹à¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¤«¤Í¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÍ×µá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡ÖÉðÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÂ¤â¤È¤Ç¤Ï¡ÖÀï»þ·ÐºÑ¡×¤ÎÀª¤¤¤Ë¤â±¢¤ê¤¬¸«¤¨¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£·îÈ¯É½¤µ¤ì¤¿µîÇ¯¤ÎGDP¤Î¿¤ÓÎ¨¤ÏÁ°Ç¯Èæ¥×¥é¥¹1%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥¹¥¯¥ï»ÔÌ±¤Ï¡£
¥â¥¹¥¯¥ï»ÔÌ±
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀ¸³è¤¬Á°¤è¤ê¤âÉÏ¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¼¡¤Î»°¼Ô¶¨µÄ¤¬º£½µËö¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
