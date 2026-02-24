冨安、遠藤、三笘、伊東。８年間で72人増。ベルギーリーグにおける日本人選手の歴史。“計100人”大台達成は時間の問題だ
ベルギーリーグにおける日本人選手のパイオニアは、遠藤雅大（2000−02/メヘレン、ラ・ルビエール）、鈴木隆行（02-04/ヘンク、ゾルダー）の２人。当時はまだ日本人選手の欧州移籍が珍しい時代で、競技面、生活面などのノウハウは少なく、サポート体制も十分ではなかった。
02年日韓ワールドカップのベルギー戦で、今も人々の記憶に残るゴールを決めたストライカー、鈴木は03年夏から１季を過ごしたゾルダーでトップ下という新しい境地を拓き、チームの中心として奮闘したが、２部降格を免れることはできず退団。その後、川島永嗣が2010年夏にリールセに移籍するまで、ベルギーリーグは６年間も日本人不在の時代が続いた。
川島は加入してから２季連続、リールセ・ファンの選ぶチーム年間最優秀選手に選ばれ、在籍終盤にはキャプテンとして活躍した。初年度、スタンダールに０−７で完敗する苦い経験を持つ。しかし、この大敗でのパフォーマンスを、試合後の両チームの監督は「カワシマでなかったら、リールセはもっとスタンダールに惨敗していた」と指摘した。
これがお世辞でなかったのは、ベルギー３年目に川島が当のスタンダールに移籍したことで証明されている。スタンダールでは良い時も悪い時もあった川島だったが、パフォーマンス面だけでなくメンタル面でも後進の道標となった。
川島にとってリールセ初年度の10−11シーズンは、プレーオフ制度が始まって２季目のことだった。この新フォーマットは「国内リーグの本来の姿を損なう」という反対の声が多かったが、レギュラーシーズンの上位６チームで競う“プレーオフ１”は毎節ビッグゲームの連続、かつ優勝争いがスリリングなものになった。
テレビ放映権料が上がったことも相まって、ベルギーリーグの競技レベルが向上した。21世紀に入ってからベルギーリーグのUEFAリーグ係数ランキングは05年の９位が最上位で、ずっと10位台（09年と10年の14位がワースト）が続いていた。
しかし16年に９位に返り咲くと、22年の13位を例外として８位もしくは９位の座を維持している。来季からプレーオフ制度が廃止されるベルギーリーグの、今後の競技力に注目したい。
欧州５大リーグに継ぐポジションの座を得たベルギーリーグは、日本人選手のファーストステップ、セカンドステップにピッタリ合う。16-17シーズンの冬の市場でヤング・ボーイズ（スイス）からヘントに移籍した久保裕也は、単騎ドリブルから得点するなど、瞬く間にチームの中心に。名将ハイン・ファンファーゼブルックが「開幕からユウヤがいれば、うちのチームは優勝していた」と筆者に向かって唸るほどだった。
豊川雄太はオイペンのレジェンド。17−18シーズン、レギュラーシーズン最終節、オイペンが残留するには“ムスクロン戦での勝利”＋“得失点差でメヘレンに優位に立つこと”が条件だった。
０−０で迎えた57分にピッチに送り込まれた豊川は、そこから３ゴール・１アシストという派手な活躍でチームを４−０の勝利に導き、オイペンは奇跡の残留を果たした。
森岡亮太もベルギーでの日本人選手のイメージアップに貢献した立役者。優雅なボールさばきと寸分狂わぬスルーパスで、ベフェレンにセクシーなフットボールを持ち込んだMFは「絶滅危惧種の10番」としてベルギーのサッカーファンを虜にした。
わずか半年でアンデルレヒトにステップアップした森岡はその後、シャルルロワで現役を終えるまで７年の長きに渡ってベルギーの人々に愛された。
ここまでがベルギーリーグにおける日本人選手の前史にあたるのかもしれない。冨安健洋が18年１月、STVVに入団するまで、ベルギーでプレーした日本人は18年間で12人だった。その後、日本人の数が右肩上がりに増え、今年２月、２部のベールスホットに加入したポープ・ウィリアムが84人目の日本人選手になった。たった８年間で72人増である。
02年日韓ワールドカップのベルギー戦で、今も人々の記憶に残るゴールを決めたストライカー、鈴木は03年夏から１季を過ごしたゾルダーでトップ下という新しい境地を拓き、チームの中心として奮闘したが、２部降格を免れることはできず退団。その後、川島永嗣が2010年夏にリールセに移籍するまで、ベルギーリーグは６年間も日本人不在の時代が続いた。
これがお世辞でなかったのは、ベルギー３年目に川島が当のスタンダールに移籍したことで証明されている。スタンダールでは良い時も悪い時もあった川島だったが、パフォーマンス面だけでなくメンタル面でも後進の道標となった。
川島にとってリールセ初年度の10−11シーズンは、プレーオフ制度が始まって２季目のことだった。この新フォーマットは「国内リーグの本来の姿を損なう」という反対の声が多かったが、レギュラーシーズンの上位６チームで競う“プレーオフ１”は毎節ビッグゲームの連続、かつ優勝争いがスリリングなものになった。
テレビ放映権料が上がったことも相まって、ベルギーリーグの競技レベルが向上した。21世紀に入ってからベルギーリーグのUEFAリーグ係数ランキングは05年の９位が最上位で、ずっと10位台（09年と10年の14位がワースト）が続いていた。
しかし16年に９位に返り咲くと、22年の13位を例外として８位もしくは９位の座を維持している。来季からプレーオフ制度が廃止されるベルギーリーグの、今後の競技力に注目したい。
欧州５大リーグに継ぐポジションの座を得たベルギーリーグは、日本人選手のファーストステップ、セカンドステップにピッタリ合う。16-17シーズンの冬の市場でヤング・ボーイズ（スイス）からヘントに移籍した久保裕也は、単騎ドリブルから得点するなど、瞬く間にチームの中心に。名将ハイン・ファンファーゼブルックが「開幕からユウヤがいれば、うちのチームは優勝していた」と筆者に向かって唸るほどだった。
豊川雄太はオイペンのレジェンド。17−18シーズン、レギュラーシーズン最終節、オイペンが残留するには“ムスクロン戦での勝利”＋“得失点差でメヘレンに優位に立つこと”が条件だった。
０−０で迎えた57分にピッチに送り込まれた豊川は、そこから３ゴール・１アシストという派手な活躍でチームを４−０の勝利に導き、オイペンは奇跡の残留を果たした。
森岡亮太もベルギーでの日本人選手のイメージアップに貢献した立役者。優雅なボールさばきと寸分狂わぬスルーパスで、ベフェレンにセクシーなフットボールを持ち込んだMFは「絶滅危惧種の10番」としてベルギーのサッカーファンを虜にした。
わずか半年でアンデルレヒトにステップアップした森岡はその後、シャルルロワで現役を終えるまで７年の長きに渡ってベルギーの人々に愛された。
ここまでがベルギーリーグにおける日本人選手の前史にあたるのかもしれない。冨安健洋が18年１月、STVVに入団するまで、ベルギーでプレーした日本人は18年間で12人だった。その後、日本人の数が右肩上がりに増え、今年２月、２部のベールスホットに加入したポープ・ウィリアムが84人目の日本人選手になった。たった８年間で72人増である。