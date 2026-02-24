ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÇØ¶Ú¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ª´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢´°àúÆùÂÎÈþ¤¢¤é¤ï¤ÊÂçÃÀ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×
´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó6¤¬¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñÈþ¿Í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢Æ¸´é¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤ÎÌ©Ãå¥¦¥§¥¢
¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó6¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥é¥ó¥Ê¡¼¤äÎÏ¤³¤Ö¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡ÖRun¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë³¤ÊÕ¤Îº½ÉÍ¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó6¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØÃæ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È³«¤¤¤¿¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥ì¥®¥ó¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÉþÁõ¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤À¤«¤é¤«ËþÌÌ¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
²¿¤è¤êÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤Î¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÇØ¶Ú¤Ê¤É¤òÆ²¡¹¤ÈÈäÏª¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£¤Å¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó6¤Ï1996Ç¯5·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î29ºÐ¡£2015Ç¯¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¤·¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡ÊKLPGA¡Ë¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£KLPGA¤Ç¤Ï2017¡Á2018Ç¯¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾Þ¶â½÷²¦¤Ëµ±¤¡¢2019Ç¯¤«¤éÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡ÊLPGA¡Ë¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£LPGA¤Ç¤Ï2019Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£