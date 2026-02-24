Äà¤êµÒ2¿Í»àË´ »°½Å¡¦Ä»±©²¤ÎÁ¥Çõ»ö¸Î °ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤¿¡© º£²ó ÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿Ž¢ÆóÅù¹Ò³¤»ÎŽ£¤È¤Ï ¡ÚÂçÀÐË®É§²òÀâ¡Û
¡ÊÂçÀÐË®É§¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥ó¡Ë
2·î20Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»°½Å¡¦Ä»±©²¤Ç¤ÎÁ¥¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÄà¤êÁ¥µÒ2¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»´»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡©»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¤Þ¤º»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ßÊª¤äµùÁ¥¤¬Â¿¿ô¹Ô¤¸ò¤¦³¤¾å¸òÄÌ¤ÎÍ×½ê¤Ç¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÄ¹¤µÌó70¥áー¥È¥ë¤ÎÅ´¤Ç¤Ç¤¤¿¡Ö²ßÊªÁ¥¡×¤È¡¢Ìó15¥áー¥È¥ë¤Î¶¯²½¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤Ç¤¤¿¡ÖÄà¤êÁ¥¡×¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²ßÊªÁ¥¤òÁà½Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÆóÅù¹Ò³¤»Î¤Î¿ùËÜÇÈ²»ÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤Ç¡¢°ìÊý¤ÇÄà¤êÁ¥¤Î66ºÐ¤ÎÁ¥Ä¹¤ÏÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©ÀìÌç²È¤Ï¡Ä
¡ÊÂçÀÐ¡Ë
»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ë40Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿åÆñµßºÑ²ñ ±ó»³½ã»ÊÍý»öÄ¹¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤âÁ¥¤Ï¸«Ä¥¤ê¤ÎÃí°ÕµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²óÎ¾Á¥¤È¤â¤ËÃí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤³¤¬ÁÜºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡©¸«Ä¥¤ê¤¬½ÅÍ×¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¢¤Î²ßÊªÁ¥¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤Þ¤Çµ÷Î¥¤Ë¤·¤ÆÌó1¥¥í¡¢»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¿ôÊ¬¤Ï¤«¤«¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾ï¤ËÁ°Êý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âç·¿Á¥Çõ¤òÁàÁ¥¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï
¡ÊÂçÀÐ¡Ë
º£²óÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿21ºÐ¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÆóÅù¹Ò³¤»Î¡×¤Ç¤¹¡£Âç·¿Á¥Çõ¤ÎÁÈ¿¥¿Þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á¥Ä¹¤ò¥È¥Ã¥×¤Ë°ìÅù¹Ò³¤»Î¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆóÅù¹Ò³¤»Î¤Ç¤¹¡£¹Ò¹Ô¤¹¤ë¶è°è¤äÁ¥¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë³¤µ»»Î¡Ê¹Ò³¤¡Ë¤Î»ñ³Ê¤ÏºÙ¤«¤¯·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»°Åù¹Ò³¤»Î°Ê¾å¤ÏÁàÁ¥¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±ó»³¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢4»þ´Ö¤ÇÁàÁ¥¤ò¸òÂå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÁ¥Ä¹¤«¤é°ÍÍê¤µ¤ì¤ÆÁà½Ä¤·¤Æ¤â¡¢°ãË¡À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢²á¼º¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ¥¤è¤ê¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÁ¥¤ÎÊý¤¬¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÁ¥¤ÎÀÕÇ¤¤¬Âç¤¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤É¤Á¤é¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î²á¼º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ö¸ÎÅö»þ¤Î³¤¤Ï»ë³¦¤â¤è¤¯¹Ó¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿Í°ÙÅª¤Ê¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Â¾¤Ë¸¶°ø¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢µæÌÀ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£