¡ÚÃë´ÖÎ¤¼Ó¡¡¤Ò¤ë¤Þ¤Î¥Þ¥ëÈë¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¤Î¡ÖµÜºê¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹¡×
¡¡ÃÞ¸å¤Ç´èÄ¥¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¤ÎÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥ëÈë¡×¤òÃµ¤ë¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡£Âè34²ó¤Ï¡ÖµÜºê¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹¡×
¡¡¡ù´ä°æ½Ó²ðÅê¼ê¡á¤Û¤ó¤À²ÈÎÁÍýÅ¹
¡¡ÃÏ·Ü¤¬ÍÌ¾¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¡Ö¤¨¤°¤¤¡£¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¤Û¤ó¤Þ¤ËÈô¤Ö¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÈÌý¤ÎÄ·¤Í¶ñ¹ç¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£Åê¼ê¿ØÁ´°÷¤Ç¤â¹Ô¤¡¢°ìÈÖ¤è¤¯¿©¤Ù¤ëÁª¼ê¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¡¢ÄÅ¿¹Í¨µª¡×¡£¡ã¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ä¾Æ¤ÆùÅ¹¤Î¡Ö¤È¤¦¤¬¤é¤·¡×¤È¡ÖÌÀ·î´Û¡×¤â¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ù¾±»ÒÍºÂçÆâÌî¼ê¡á¼÷»Ê¸×
¡¡¥¥ã¥ó¥×´ü´ÖÃæ¡¢±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤È»Ð¤È½éË¬Ìä¡£¡Ö²óÅ¾¼÷»Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢²óÅ¾¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÏÃæ¥È¥í¡£¡ÖÂç¥È¥í¤Û¤É»é¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¯¡¢ÀÖ¿È¤Û¤É¹âµé¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯¤Æ¹¥¤¡×¡£¡ã¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡äÌë¤´¤Ï¤ó¤Ë¿©¤Ù¤ë¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤Î¸á¸å5»þ30Ê¬¤´¤í¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¡¡ùÅÏÊÕÎ¦Êá¼ê¡áÄ»ÈË
¡¡Áª¤ó¤À°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÂç¾¤Î¿ÍÊÁ¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡£Ì£¤â¤â¤Á¤í¤ó¤ªËÏÉÕ¤¤Ç¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡£ÆÃ¤ËÃÏ·Ü¤ÏÃº¤ÎÌ£¤¬Ç»¤¯¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤À¤±¤ÉÄ»ÈËÆÈ¼«¤ÎÌ£¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¾¾ËÜÀ²¡¢À¾Èø¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î4¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¡ã¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¹¥¤¡£