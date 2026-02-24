¡ÚÂîµå½÷»Ò¡ÛÆüËÜÀª¤Ï6Áª¼ê¤¬2²óÀï¤Ø¡¡ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¿¥«¥Ï¥·¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡¡24Æü¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂ¤é2²óÀï¤ËÅÐ¾ì¡Ò¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ó
¡þÂîµå2026¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(2·î19Æü¡Á3·î1Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)
Âîµå¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ï23Æü¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2²óÀï¤Ë¿Ê¤à32¿Í¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
WTT¤ÎºÇ¾å°Ì¤È¤Ê¤ë³ÊÉÕ¤±¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¡£ÃË½÷¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¤äÂ¹±ÏèµÁª¼ê¤éÃæ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤âÂ¿¤¯½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
23Æü¤Ï¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤¬½éÀï¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎB.¥¿¥«¥Ï¥·Áª¼ê¤Ë3-2(11-5¡¢7-11¡¢11-13¡¢11-7¡¢11-6)¤ÎÂçµÕÅ¾¤Ç2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼¡Àï¤ÏÃæ¹ñ¤Î²¿Âî²ÂÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¤¬´Ú¹ñ¤Î¥¥à¡¦¥Ê¥è¥óÁª¼ê¤Ë3-0(11-6¡¢12-10¡¢12-10)¤Ç¾¡Íø¡£2²óÀï¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥·¥ã¥ª¡¦¥Þ¥ê¥¢Áª¼ê¤È·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Á°Æü¤Ë¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¡¢¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê¡¢ÂçÆ£º»·îÁª¼ê¡¢Ä¹粼ÈþÍ®Áª¼ê¤¬½éÀï¤òÆÍÇË¡£ÌÚ¸¶ÈþÍª¤¬¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤ÎA.¥Ç¥£¥¢¥¹Áª¼ê¤ËÇÔ¤ì¡¢ÆüËÜÀª½÷»Ò¤Ï6¿Í¤¬2²óÀï¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
24Æü¤ÏÄ¥ËÜÁª¼ê¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥´¡¼¥ÀÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£ÂçÆ£Áª¼ê¤¬ÌÚ¸¶Áª¼ê¤òÇË¤Ã¤¿A.¥Ç¥£¥¢¥¹Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹粼Áª¼ê¤Ï¥â¥Ê¥³¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢38ºÐ¤Î¥ä¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥·¥óÁª¼ê¤È°ìÀï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¡Û
¢¦22Æü
Ä¥ËÜÈþÏÂ 3-1 ¥ß¥Ã¥Æ¥ë¥Ï¥à(¥É¥¤¥Ä)
¶¶ËÜÈÁÇµ¹á 3-0 ë©Í½³þ(Ãæ¹ñ)
ÂçÆ£º»·î 3-0 ¥Ù¥ê¥¹¥È¥ì¥à(¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó)
Ä¹粼ÈþÍ® 3-0 ¥¤¡¦¥¦¥ó¥Ø(´Ú¹ñ)
ÌÚ¸¶ÈþÍª 1-3 A.¥Ç¥£¥¢¥¹(¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³)
ÁáÅÄ¤Ò¤Ê 3-2 B.¥¿¥«¥Ï¥·(¥Ö¥é¥¸¥ë)
°ËÆ£ÈþÀ¿ 3-0 ¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó(´Ú¹ñ)