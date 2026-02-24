歌手の平井堅（54）が23日、デビュー30周年記念ツアー「Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar Special ！！ 2025 − 2026」の最終公演を東京・国立代々木競技場第1体育館で行った。

会場をバーに見立てて酒をたしなむ恒例公演「Ken’s Bar」として行い、ツアーは19年以来の開催。草原をイメージしたセットをバックに冒頭から童謡「赤とんぼ」を歌い上げ、「Ken’s Barへようこそ」と笑顔であいさつ。代表曲「POP STAR」「魔法って言っていいかな？」「ノンフィクション」など全17曲を披露し、ハイトーンボイスで観客を魅了した。

アンコールでは客席後方から登場し、観客は大熱狂。ファンの要望に応えるリクエストコーナーで「太陽」など3曲を熱唱し、軽快なトークでも会場を盛り上げた。ファイナル公演を迎え「30年間、僕を歌手として生きさせてくれてありがとう。幸せな歌手人生でした」としみじみと振り返った。

今回のツアーは昨年末から全国3都市を巡り、全5公演で計約6万人を動員。温かい拍手に包まれるなか、最後はマイクを通さずに「今日はどうもありがとうございました！」と感謝の思いを伝えた。