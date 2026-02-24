´Ú¹ñ¡¢Í£°ìÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Æó¼¡ÅÅÃÓÊ¬Ìî¤âÃæ¹ñ¤ËÄÉ¤¤±Û¤µ¤ì¤ë¡½´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2026Ç¯2·î22Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦´Äµå»þÊó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬ÀïÎ¬µ»½ÑÊ¬Ìî¤ÇÍ£°ìÍ¥°Ì¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æó¼¡ÅÅÃÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃæ¹ñ¤Ëµ»½Ñ¿å½à¤òµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÃæ´Ú´Ö¤Îµ»½Ñ³Êº¹¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î22ÆüÉÕÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡¢Æó¼¡ÅÅÃÓÊ¬Ìî¤Ç¤ÎµÕÅ¾¤Î¾ÜºÙ¤ò¾Ò²ð¡£22Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤¬Æ±Ê¬Ìî¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ0¡¥9Ç¯¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤¬¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï´Ú¹ñ¤¬0¡¥2Ç¯º¹¤Ç¸å¤ì¤ò¤È¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎµÕÅ¾·à¤ÏÎ¾¹ñ´Ö¤Îµ»½Ñ³Êº¹Á´ÂÎ¤Î³ÈÂç¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÎ®¤ì¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²òÀâ¡£´Ú¹ñ²Ê³Øµ»½Ñ¾ðÊóÄÌ¿®Éô¤¬¹ñ²È²Ê³Øµ»½Ñ»ðÌä²ñµÄ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡Ö2024Ç¯µ»½Ñ¿å½àÉ¾²Á·ë²Ì¡ÊÁð°Æ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11ÎÎ°è136¹àÌÜ¤Îµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤ÎÊÆ¹ñ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢24Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë´Ú¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤Îµ»½Ñ³Êº¹¤Ï2¡¥8Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤Îº¹¤Ï2¡¥1Ç¯¤Ç¡¢Ãæ´Ú´Ö¤Î³Êº¹¤Ï0.7Ç¯¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ50¹àÌÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿É¾²Á¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀª¤¤¤¬´Ú¹ñ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£22¡Á24Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÂÐÊÆ³Êº¹¤Î½Ì¾®Éý¤¬´Ú¹ñ¤Ï0¡¥4Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï0¡¥8Ç¯¤ÈÇÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Çº¹¤ò½Ì¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÎ¬µ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³Êº¹¤¬µÞÂ®¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë